¿Se cancelan las clases para este lunes 26 de mayo? Conoce que dice el Minedu

Tal como lo señala la Ley Nº 31667 , emitida por el Congreso de la República , el 26 de mayo será un "feriado no laborable compensable" en la provincia de Ilo, en el departamento de Moquegua. Esta disposición conmemora el aniversario de la creación política de la provincia y está dirigida exclusivamente a los trabajadores del sector público, quienes deberán compensar las horas no trabajadas en los días siguientes o en una fecha acordada.

Además, otra región del país también celebrará un día no laborable en la misma fecha. De acuerdo con la Ley Nº 24681, el 26 de mayo ha sido declarado feriado regional en Tacna en honor a los héroes de la "Batalla del Campo de la Alianza". A diferencia del caso de Ilo, se trata de un feriado remunerado y no sujeto a recuperación.

Las normativas mencionadas únicamente consideran el lunes 26 de mayo como día no laborable (en el caso de Tacna, como feriado no laborable). Hasta ahora, no existe pronunciamiento oficial del Gobierno que amplíe este descanso hacia un fin de semana largo, por lo que no se extenderá a los días previos.