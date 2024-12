La engreída de Sergio no tardó en 'poner las cartas sobre la mesa', reiterando en que se tiene que hablar con pruebas respecto a los temas que tocan en el progarma de Gisela Valcárcel .

En ese sentido, la cantante Yahaira Plasencia se dirigió directamente a la conductora Janet Barboza , quien siempre recurre a decir 'según mis fuentes me han dicho tal o cual cosa sobre alguna figura mediática', algo que para la salsera no le parece.

"Yo estaba un poco incomoda, no con ustedes, pero muchas veces hablar por él (señalando a Papá Armando)”, refirió inicialmente la intérprete de "Y le dije no" .

“Ustedes saben que los quiero mucho, pero ustedes saben que,a Sergio, yo lo quiero como un padre. Por eso, no me gustó lo de insinuar cosas y estaba resentida, pero ya estoy aquí”, acotó la salsera.

Sin embargo, el tema no quedó ahí, pues la cantante aprovechó la presencia de Janet Barboza para dejarle las cosas en claro.

“Yo no soy amiga, nuestro equipo de producción hacen su trabajo. Los periodistas por supuesto tienen que buscar más información. Nosotros no tenemos que cubrirte ni a ti ni nadie. Sergio George es un señor adulto, un empresario, es un hombre de mundo que sabe lo que dice", dijo la 'Rulitos' después de que su compañera Brunella Horna hablara sobre la vez que Yahaira Plasencia y Sergio George se habrían hospedado juntos.

Con evidente incomodidad, la salsera le puso el 'parche' a la conductora de "América Hoy": “Ahí estás equivocada Janet y sabes perfectamente que los considero mucho a los cuatro, a pesar de que muchas veces han patinado y han dicho cosas que no son, sobre todo tú, Janet. Entonces, yo tengo en el medio 6 o 7 años, tú debes tener muchos más, pero una cosa es decir las cosas como son

y otra es insinuar y decir cosas que no son, incluso si no hay pruebas”.