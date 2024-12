La salsera defendió su carrera y se mostró afectada al hablar de los ataques que ha recibido durante los últimos días, y aunque no mencionó el nombre de la presentadora de ‘Magaly TV, la firme’, sí decidió decir lo que pensaba.

La cantante Yahaira Plasencia no pudo evitar romper en llanto tras ver un video que la ‘Chola Chabuca’ preparó resaltando toda su carrera en la música y dejó ver cómo la afectaban este tipo de comentarios, que considera “una falta de respeto”.

“Yo entiendo a los programas de espectáculos, entiendo que no les guste mi cabello, no les guste como canto, mi cuerpo, lo que tú quieras; pero decirme algo que pasó los límites, es una falta de respeto total, una mentira y una difamación”, dijo la artista peruana.

Asimismo, luego de que la salsera le enviara una carta notarial a Magaly Medina , pidiéndole retractarse tras referirse a ella con un calificativo indignante, esta resaltó que no dará su brazo a torcer con su denuncia en contra de la ‘Urraca’.

“Han sacado extractos fuera de contexto, en ningún momento yo he dicho Yahaira Plasencia es tal o cual, porque eso no hago, acá opino (…) Cuando le diga a alguien prostituta va tener que ser probado, que me conste, que haya pruebas, de lo contrario no”, fue la respuesta de la presentadora.