Michael J. Fox aclara rumor de su fallecimiento y tranquiliza a sus fans

CNN difunde por error un video ‘in memoriam’ de Michael J. Fox y el actor responde con humor para aclarar que está bien.

Un insólito error mediático encendió las alarmas entre fans de todo el mundo. La cadena CNN difundió por equivocación un video tipo homenaje dedicado al actor Michael J. Fox, lo que desató rumores sobre su supuesta muerte y generó una ola de confusión en redes sociales.

El clip, titulado 'Recordando la vida del actor Michael J. Fox', fue emitido y también distribuido en plataformas digitales, provocando una rápida reacción del público que no tardó en cuestionar la veracidad de la información.

Michael J. Fox responde con humor tras el error de CNN

Lejos de alarmarse, el reconocido actor decidió pronunciarse con su característico sentido del humor. A través de su cuenta de Threads, reaccionó al incidente con una publicación que rápidamente se viralizó: "¿Cómo reaccionas cuando enciendes la TV y CNN está informando tu muerte?"

El mensaje continuó con un tono irónico que calmó a sus seguidores: "Pensé que el mundo se estaba acabando, pero al parecer solo era yo y estoy bien. Con cariño, Mike"

Con estas palabras, Fox dejó claro que se encontraba bien, disipando cualquier duda sobre su estado de salud.

Cabe recordar que el actor fue diagnosticado con Parkinson en 1991, cuando tenía 29 años. Años después, en el 2000, creó la Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research, una organización que ha recaudado más de 2.000 millones de dólares para la investigación de esta enfermedad.

CNN se disculpa tras difundir el video por error

Tras la polémica, CNN emitió un comunicado reconociendo la equivocación y retirando el material de sus plataformas. Según informó la revista People, un portavoz de la cadena explicó lo ocurrido:

"El material se publicó por error; lo hemos eliminado de nuestras plataformas y ofrecemos disculpas a Michael J. Fox y a su familia". El video incluía imágenes de la trayectoria del actor, desde sus inicios en televisión hasta su consolidación en el cine, además de destacar su rol como activista en la lucha contra el Parkinson.

También se mencionaba su reconocimiento en 2022 con el Premio Humanitario Jean Hersholt, otorgado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.