Shakira fue captada en un episodio inesperado y viral al notar entre el público carteles con la imagen de su expareja. El hecho causó gran repercusión en redes sociales y dio lugar a miles de comentarios debido a la expresión genuina que mostró en ese momento.

El breve cruce entre Shakira y una imagen de su expareja Gerard Piqué, mostrada por un fan durante su concierto en el Estadio Nacional Jorge Mágico González de San Salvador, se transformó en uno de los temas más comentados en el entorno digital en las últimas horas.

La cantante quedó expuesta por algunos segundos ante las cámaras del público cuando, mientras recorría las primeras filas y se preparaba para cerrar el espectáculo con el tema Music Sessions #53, advirtió la presencia de dos paletas con el rostro de su expareja entre los asistentes.

El instante, registrado por numerosos celulares en apenas unos segundos, volvió a poner en evidencia la dimensión pública y el impacto mediático de la ruptura, justo durante uno de los conciertos más significativos de su actual gira.

La expresión de sorpresa y leve incomodidad de la artista —captada en video y difundida rápidamente en redes sociales— fue suficiente para que el episodio copara la conversación digital. En distintas plataformas, los usuarios subrayaron el valor informativo de esta reacción espontánea, destacando que “la naturalidad de la reacción, lejos de cualquier pose ensayada” terminó siendo el verdadero foco del show.

Reacción de Shakira se volvió tendencia en redes

El video comenzó a circular pocas horas después del concierto y escaló con rapidez entre las principales tendencias al asociarse con el nombre de la artista colombiana.

La escena no pasó desapercibida para sus seguidores: mientras algunos interpretaron el gesto como una muestra de incomodidad, otros lo leyeron simplemente como una reacción de sorpresa ante un recuerdo inesperado en pleno espectáculo.

La viralización del clip confirmó que, incluso sin menciones directas, la figura de Gerard Piqué continúa presente como un elemento de tensión narrativa dentro del show de Shakira.