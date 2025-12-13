Hallan SIN VIDA a querido actor de La máscara en su departamento | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

El actor estadounidense Peter Greene, conocido por sus recordadas actuaciones en películas emblemáticas como Pulp Fiction y La máscara, falleció a los 60 años. Según reportes de la prensa internacional, el intérprete fue encontrado sin vida en el departamento donde residía, ubicado en la ciudad de Nueva York.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Peter Greene?

Gregg Edwards, representante del actor, explicó en una entrevista telefónica que personal médico acudió al domicilio de Greene luego de que vecinos alertaran que la música se mantenía encendida desde hacía más de 24 horas. Al ingresar al inmueble, situado en el Lower East Side de Nueva York, los especialistas confirmaron el deceso del artista.

Durante la conversación, Edwards destacó la capacidad actoral de Greene, especialmente para dar vida a personajes antagonistas que marcaron al público. “Nadie interpretaba a un villano como Peter (…) aunque fuera de cámaras tenía un lado muy humano, generoso y un corazón enorme”, expresó.

La trayectoria de Peter Greene en el cine

Peter Greene fue un actor estadounidense reconocido por encarnar villanos intensos y memorables. Alcanzó gran notoriedad por su papel de Zed en Pulp Fiction, además de participar en filmes como La máscara y Blue Streak.