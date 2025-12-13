Wapa.pe
Magaly se rectifica tras amenaza de Melissa Paredes, pero lanza dardo: “La denunció por extorsión y chantaje”

Hallan sin vida a querido actor de La máscara en su departamento

Reconocido actor de Hollywood fue encontrado por sus familiares.

    El actor estadounidense Peter Greene, conocido por sus recordadas actuaciones en películas emblemáticas como Pulp Fiction y La máscara, falleció a los 60 años. Según reportes de la prensa internacional, el intérprete fue encontrado sin vida en el departamento donde residía, ubicado en la ciudad de Nueva York.

    ¿Qué se sabe sobre la muerte de Peter Greene?

    Gregg Edwards, representante del actor, explicó en una entrevista telefónica que personal médico acudió al domicilio de Greene luego de que vecinos alertaran que la música se mantenía encendida desde hacía más de 24 horas. Al ingresar al inmueble, situado en el Lower East Side de Nueva York, los especialistas confirmaron el deceso del artista.

    wapa.pe

    Durante la conversación, Edwards destacó la capacidad actoral de Greene, especialmente para dar vida a personajes antagonistas que marcaron al público. “Nadie interpretaba a un villano como Peter (…) aunque fuera de cámaras tenía un lado muy humano, generoso y un corazón enorme”, expresó.

    La trayectoria de Peter Greene en el cine

    Peter Greene fue un actor estadounidense reconocido por encarnar villanos intensos y memorables. Alcanzó gran notoriedad por su papel de Zed en Pulp Fiction, además de participar en filmes como La máscara y Blue Streak.

    A lo largo de su carrera, formó parte de diversas producciones cinematográficas y televisivas, consolidándose como un actor de reparto muy recordado. No obstante, problemas personales influyeron en el rumbo de su trayectoria y lo alejaron paulatinamente de grandes proyectos. A pesar de ello, su legado permanece tanto en el cine independiente como en el comercial.

