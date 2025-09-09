Úrsula Corberó, actriz de 'La casa de Papel', confirma embarazo y enternece con foto junto al Chino Darín

Úrsula Corberó mostró su pancita y desató miles de reacciones en redes sociales. Las reacciones no tardaron en llegar.

Úrsula Corberó se hizo famosa por su popular papel en la serie La Casa de Papel de Netflix.

La actriz española Úrsula Corberó, recordada por su papel de Tokio en La casa de papel, sorprendió al mundo del espectáculo al anunciar que espera su primer hijo con el actor argentino Chino Darín. La noticia llegó a través de una publicación en Instagram donde mostró su pancita de embarazo y desató una ola de reacciones.

La publicación que confirmó la dulce espera

En la foto, Corberó aparece recostada en un sillón blanco luciendo un camisón de maternidad en el mismo tono, acompañado por un lazo rosa que rápidamente generó especulaciones sobre el sexo del bebé. Junto a la imagen, escribió con humor y ternura:

“Esto no es IA”, acompañado de una carita llorando de emoción y un corazón, etiquetando directamente a su pareja.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar: “Se viene el bebé más hermoso del mundo”, “Qué hijo va a salir de esos seres humanos por Dios” y “Se viene el bebé más hegemónico”, fueron algunos de los mensajes que inundaron la publicación.

Cabe destacar que la pareja había mantenido un perfil bajo en redes sociales durante los últimos meses. De hecho, la última publicación de la actriz, realizada 16 semanas atrás, había generado misterio con el texto: “Han pasado cosas”, acompañado de un emoji de huracán.

La reacción de Chino Darín ante la noticia

Tras la revelación, el actor argentino no tardó en manifestar su emoción. A través de sus historias de Instagram reposteó la publicación de su pareja y expresó de manera breve pero contundente su felicidad:

“Esto”, escribió en una primera historia, acompañada de corazones, caritas enamoradas y un emoji de locura. En la siguiente, añadió: “Y esto”, reforzando la alegría por esta nueva etapa junto a Corberó.