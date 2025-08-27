¡Otro Mood se enciende! Nuevos programas aterrizan en YouTube desde septiembre

¡Otro Mood se enciende! Nuevos programas aterrizan en YouTube desde septiembreÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El canal de YouTube Otro Mood arranca pronto con una propuesta fresca y cargada de energía juvenil. Desde el 1 de septiembre, los seguidores podrán disfrutar del lanzamiento de cuatro nuevos programas que llegan con un estilo innovador y pensados para conectar con una audiencia que busca entretenimiento, información y tendencias en un mismo espacio.
Los estrenos incluyen Astro Mood, un espacio esotérico dedicado al mundo de la astrología; Mood Cast, un espacio de conversación relajada con invitados especiales; Full Mood, donde la diversión y el lifestyle juvenil toman protagonismo; y Tech Mood, orientado a lo último en tecnología y cultura digital. Con esta variada oferta, Otro Mood busca convertirse en el canal favorito de los jóvenes en YouTube
Aquí te contamos todos los detalles de los nuevos programas:
FullMood: Buena Vibra y cero floro
Micaela Caballero, Shanny, Gianpiero Araniz y Rodrigo Tapia son la apuesta perfecta para una conversación real con cero floro con los expertos de las redes para tener su visión sobre lo que está en tendencia y en la vida.
Horario: De lunes a viernes de 10:20 am hasta las 11:40 am.
AstroMood: Un espacio esotérico y cercano a ti
Jhan Sandoval, uno de los astrólogos más queridos y acertados del medio, llega con una nueva propuesta centrada en temas esotéricos, entrevistas, consultas en vivo y reacciones, con un estilo directo y empático que te sumergirá en el mundo espiritual y místico del Perú.
Horario: De lunes a viernes de 9 am 10 am
MoodCast: Actualidad y cultura pop en un lugar
La Langosta, Josué Parodi y Marli Pissani llegan a Otro Mood con una propuesta con información que se entiende, se cuestiona y se disfruta, sin solemnidad. Podrás conocer mejor a tu artista favorito, con experiencias personales, temas virales dilemas modernos y todo referente a la cultura pop.
Horario: De lunes a viernes de 12:20 a 1:40 p.m
TechMood: Innovación con buena vibra
Leonel Delgado y Martín Reyes llegan a Otro Mood con una propuesta innovadora sobre la tecnología sin tecnicismos para hablar de Gadgets, apps e innovación para la vida diaria.
Horario: De martes y jueves desde las 3:00 a 4:30 p.m.
Con esta nueva temporada, Otro Mood apuesta por contenidos originales que mezclan diversión, actualidad y mucha buena vibra. Si buscas un espacio diferente en YouTube para mantenerte al día con lo que te gusta y pasarla bien, no te pierdas los estrenos de Astro Mood, Mood Cast, Full Mood y Tech Mood desde este 1 de septiembre. ¡Conéctate a Otro Mood y vive el mood que más va contigo!