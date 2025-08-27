¡Otro Mood se enciende! Nuevos programas aterrizan en YouTube desde septiembre

Otro Mood confirma grandes sorpresas para septiembre con una parrilla actualizada con programas en YouTube con entretenimiento asegurado .

El canal de YouTube Otro Mood arranca pronto con una propuesta fresca y cargada de energía juvenil. Desde el 1 de septiembre, los seguidores podrán disfrutar del lanzamiento de cuatro nuevos programas que llegan con un estilo innovador y pensados para conectar con una audiencia que busca entretenimiento, información y tendencias en un mismo espacio.

Los estrenos incluyen Astro Mood, un espacio esotérico dedicado al mundo de la astrología; Mood Cast, un espacio de conversación relajada con invitados especiales; Full Mood, donde la diversión y el lifestyle juvenil toman protagonismo; y Tech Mood, orientado a lo último en tecnología y cultura digital. Con esta variada oferta, Otro Mood busca convertirse en el canal favorito de los jóvenes en YouTube

Aquí te contamos todos los detalles de los nuevos programas:

FullMood: Buena Vibra y cero floro

Micaela Caballero, Shanny, Gianpiero Araniz y Rodrigo Tapia son la apuesta perfecta para una conversación real con cero floro con los expertos de las redes para tener su visión sobre lo que está en tendencia y en la vida.

FullMood

Horario: De lunes a viernes de 10:20 am hasta las 11:40 am.

Shanny

Rodrigo Tapia

Micaela Caballero

Gianpiero Arnaiz

Shanny

Rodrigo Tapia

Micaela Caballero

Gianpiero Arnaiz

AstroMood: Un espacio esotérico y cercano a ti

Jhan Sandoval, uno de los astrólogos más queridos y acertados del medio, llega con una nueva propuesta centrada en temas esotéricos, entrevistas, consultas en vivo y reacciones, con un estilo directo y empático que te sumergirá en el mundo espiritual y místico del Perú.

AstroMood

Horario: De lunes a viernes de 9 am 10 am

Josué Parodi

Marli Pissani

La Langosta

MoodCast: Actualidad y cultura pop en un lugar

La Langosta, Josué Parodi y Marli Pissani llegan a Otro Mood con una propuesta con información que se entiende, se cuestiona y se disfruta, sin solemnidad. Podrás conocer mejor a tu artista favorito, con experiencias personales, temas virales dilemas modernos y todo referente a la cultura pop.

MoodCast

Horario: De lunes a viernes de 12:20 a 1:40 p.m

La Langosta

Josue Parodi

Marli Pissani

La Langosta

Josue Parodi

Marli Pissani

TechMood: Innovación con buena vibra

Leonel Delgado y Martín Reyes llegan a Otro Mood con una propuesta innovadora sobre la tecnología sin tecnicismos para hablar de Gadgets, apps e innovación para la vida diaria.

Tech Mood

Horario: De martes y jueves desde las 3:00 a 4:30 p.m.

Leonardo Delgado

Martin Reyes

Leonardo Delgado

Martin Reyes