Sin Ethel y con set vacío: estos fueron los primeros segundos del retorno de 'América hoy' , aunque se anunció su salida del aire

¡Otro Mood se enciende! Nuevos programas aterrizan en YouTube desde septiembre

Otro Mood confirma grandes sorpresas para septiembre con una parrilla actualizada con programas en YouTube con entretenimiento asegurado.

    El canal de YouTube Otro Mood arranca pronto con una propuesta fresca y cargada de energía juvenil. Desde el 1 de septiembre, los seguidores podrán disfrutar del lanzamiento de cuatro nuevos programas que llegan con un estilo innovador y pensados para conectar con una audiencia que busca entretenimiento, información y tendencias en un mismo espacio.

    Los estrenos incluyen Astro Mood, un espacio esotérico dedicado al mundo de la astrología; Mood Cast, un espacio de conversación relajada con invitados especiales; Full Mood, donde la diversión y el lifestyle juvenil toman protagonismo; y Tech Mood, orientado a lo último en tecnología y cultura digital. Con esta variada oferta, Otro Mood busca convertirse en el canal favorito de los jóvenes en YouTube

    Aquí te contamos todos los detalles de los nuevos programas:

    FullMood: Buena Vibra y cero floro

    Micaela Caballero, Shanny, Gianpiero Araniz y Rodrigo Tapia son la apuesta perfecta para una conversación real con cero floro con los expertos de las redes para tener su visión sobre lo que está en tendencia y en la vida.

    <strong>FullMood</strong>
    FullMood

    Horario: De lunes a viernes de 10:20 am hasta las 11:40 am.

    No olvides seguirlos en todas las redes sociales:

    Shanny

    Rodrigo Tapia

    Micaela Caballero

    Gianpiero Arnaiz

    AstroMood: Un espacio esotérico y cercano a ti

    Jhan Sandoval, uno de los astrólogos más queridos y acertados del medio, llega con una nueva propuesta centrada en temas esotéricos, entrevistas, consultas en vivo y reacciones, con un estilo directo y empático que te sumergirá en el mundo espiritual y místico del Perú.

    <strong>AstroMood</strong>
    AstroMood

    Horario: De lunes a viernes de 9 am 10 am

    También te invitamos a seguirlo en sus redes sociales:

    MoodCast: Actualidad y cultura pop en un lugar

    La Langosta, Josué Parodi y Marli Pissani llegan a Otro Mood con una propuesta con información que se entiende, se cuestiona y se disfruta, sin solemnidad. Podrás conocer mejor a tu artista favorito, con experiencias personales, temas virales dilemas modernos y todo referente a la cultura pop.

    <strong>MoodCast</strong>
    MoodCast

    Horario: De lunes a viernes de 12:20 a 1:40 p.m

    Te invitamos a darle un ojo a sus redes sociales:

    La Langosta

    Josue Parodi

    Marli Pissani

    TechMood: Innovación con buena vibra

    Leonel Delgado y Martín Reyes llegan a Otro Mood con una propuesta innovadora sobre la tecnología sin tecnicismos para hablar de Gadgets, apps e innovación para la vida diaria.

    <strong>Tech Mood</strong>
    Tech Mood

    Horario: De martes y jueves desde las 3:00 a 4:30 p.m.

    Aquí te dejamos sus redes sociales:

    Leonardo Delgado

    https://www.tiktok.com/@tecnologiaparami
    https://www.instagram.com/tecnologiaparami
    https://www.youtube.com/@TecnologiaParaMi

    Martin Reyes

    https://www.tiktok.com/@dateclr
    https://www.instagram.com/dateclr

    Con esta nueva temporada, Otro Mood apuesta por contenidos originales que mezclan diversión, actualidad y mucha buena vibra. Si buscas un espacio diferente en YouTube para mantenerte al día con lo que te gusta y pasarla bien, no te pierdas los estrenos de Astro Mood, Mood Cast, Full Mood y Tech Mood desde este 1 de septiembre. ¡Conéctate a Otro Mood y vive el mood que más va contigo!

    SOBRE EL AUTOR:
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

