La exnovia de Christian Nodal volvió a mostrarse en redes sociales tras la entrevista que el cantante ofreció a Adela Micha . ¿Fue una indirecta bastante clara? Aquí te contamos lo que dijo.

Cazzu volvió a aparecer en redes sociales tras la polémica entrevista que Christian Nodal concedió a la periodista Adela Micha. ¿Fue una respuesta al esposo de Ángela Aguilar? Aquí te contamos lo que publicó la madre de Inti.

A través de Instagram, la cantante compartió una historia con un extracto de una de sus canciones del álbum Latinaje: Engreído.

El fragmento publicado por “La Nena Trampa” dice textualmente:"El amor y la calle se parecen Porque hay códigos en los dos Yo ya sé, no sabes nada de la calle Y mucho menos del amor".

Mensaje de Cazzu a Christian Nodal

¿Un mensaje dirigido a Nodal?

Aunque no lo menciona directamente, estos versos fueron rápidamente vinculados con su expareja, especialmente después de la reciente entrevista en la que el intérprete dijo que ella le había “roto el corazón” y defendió a su actual pareja, Ángela Aguilar.