Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad'

Cazzu da lección a Christian Nodal tras dejarla como mentirosa en entrevista con Adela Micha

La exnovia de Christian Nodal volvió a mostrarse en redes sociales tras la entrevista que el cantante ofreció a Adela Micha. ¿Fue una indirecta bastante clara? Aquí te contamos lo que dijo.

    Cazzu volvió a aparecer en redes sociales tras la polémica entrevista que Christian Nodal concedió a la periodista Adela Micha. ¿Fue una respuesta al esposo de Ángela Aguilar? Aquí te contamos lo que publicó la madre de Inti.

    A través de Instagram, la cantante compartió una historia con un extracto de una de sus canciones del álbum Latinaje: Engreído.

    LEE MÁS: Christian Nodal confirmó engaño a Belinda tras hablar de su relación con Ángela Aguilar

    El fragmento publicado por “La Nena Trampa” dice textualmente:"El amor y la calle se parecen Porque hay códigos en los dos Yo ya sé, no sabes nada de la calle Y mucho menos del amor".

    ¿Un mensaje dirigido a Nodal?

    Aunque no lo menciona directamente, estos versos fueron rápidamente vinculados con su expareja, especialmente después de la reciente entrevista en la que el intérprete dijo que ella le había “roto el corazón” y defendió a su actual pareja, Ángela Aguilar.

    Además, al hacer clic en la publicación compartida por la artista argentina, el enlace dirige a escuchar la canción completa en Spotify.

    Cazzu da lección a Christian Nodal tras dejarla como mentirosa en entrevista con Adela Micha
