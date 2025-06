Florinda Meza y su reprochable forma de llamar a los hijos de Chespirito: “Él tenía siete grandes defectos”

“Cinco años de andarme persiguiendo y medio conquistada porque sino no me habría dado ese primer beso”, confesó.

“Él tenía siete grandes defectos. Seis hijos y una esposa. Si fueran míos serían maravillosos, pero no siendo míos eran un problema y un defecto. Hubo que hacer muchos esfuerzos. Él era un hombre muy infiel a su esposa. Muy, muy infiel y como andaba con tantas yo no quería ser una más en su lista. Por eso me negué siempre y él me decía que yo era su mujer ideal. Ahora me doy cuenta que si era siempre", declaró Florinda Meza.