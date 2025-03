Sixpence None The Richer llegan a Lima con su magia musical este 17 de junio

Sixpence None The Richer se reúne después de 23 años para ofrecer este único show como parte de una gira especial por Latinoamérica. En este esperado regreso, Perú figura en la lista de países seleccionados , ya que la banda quiso brindar esta alegría a sus fieles fanáticos peruanos, quienes han mantenido vivo su legado a lo largo de los años.

Reconocidos mundialmente por éxitos como "Kiss Me", "There She Goes" y "Don't Dream It's Over", el grupo liderado por la dulce voz de Leigh Nash y las composiciones de Matt Slocum promete un espectáculo lleno de emociones y recuerdos.