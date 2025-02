¿Quién es George Harris, el polémico comediante venezolano que salió abucheado en Viña del Mar 2025?

Tras la controversial actuación, el medio ADN Chile entrevistó a Rodrigo Sepúlveda, jurado del festival, quien opinó sobre el desempeño del humorista. “Su función es hacer reír y no hizo reír. Por lo menos yo no me reí”, expresó.

Sepúlveda también criticó que el comediante fomentara la división entre nacionalidades: “no me gusta la división de países. A mí eso no me gusta. Yo creo que hay mucho y muy buenos venezolanos en este país. Siento que él provocó mucha división y siento que era muy poca gente la que le silbaba. Creo que ahí hay un grave error por parte de él, pero el fondo de esto se provocó porque él no hizo reír al público, porque no hubo humor”.