Fan peruana de Shakira denunció a sus padres para obtener el nombre de su ídola: “Conseguí una buena abogada”

Nayomy, una seguidora peruana de Shakira, tuvo que presentar una denuncia contra sus padres y la Municipalidad de Lima para cambiar legalmente su segundo nombre, Roxana, en honor a la reconocida cantante colombiana.

“Creí que era algo sencillo y un día, estaba conversando con los chicos y me dicen sí, hazlo. Me animaron”, comentó la presidenta de un club de fans de la artista en diálogo con Latina.

Joven se cambió el nombre por Shakira

Según su relato, cuando inició el trámite en 2008, a los 19 años, se sorprendió al descubrir que modificar su nombre en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) no era un proceso simple, ya que debía emprender una demanda legal. “Tuve que demandar a la Municipalidad de Lima y a mis padres (...) para que sea totalmente legal”, señaló.

“La demanda decía que a mí todos me conocían por Shakira y que como que me afectaba emocionalmente que me estén llamando por mi otro nombre, conseguí una buena abogada y pude lograr ganar el caso”, explicó.

“Todos me apoyaron porque me dijeron, si es lo que te hace feliz, y además yo siempre me he portado muy bien, me dijeron, vamos a darte ese gusto”, agregó.

Asimismo, aseguró que la cantante ya está al tanto de su historia. “Hablé con ella por Zoom el 10 de noviembre del 2020 y le dije Shakira me cambié el nombre por ti. Ella me dijo, no te lo puedo creer, se puso a mirar mi pasaporte y me dijo: ‘Nayomy Shakira, no se me olvidará tu nombre, pero el primero, sobre todo’”.

Miguel López, otro miembro del club de fans, el cual ya lleva 29 años de existencia, mostró una fotografía en la que aparece junto a Shakira en 1999, durante la promoción del álbum ¿Dónde están los ladrones?

Sobre las actividades que están organizando, comentaron que “es una sorpresa, pero de hecho los fans peruanos van a estar muy orgullosos”. Además, añadieron: “Ella está esperando el recibimiento que queremos hacer, por eso no queremos que se sepa”.

En su espacio de reunión han reunido diversas piezas en honor a la cantante, como fotografías, revistas, perfumes, muñecas y otros artículos. Entre sus tesoros destaca un disco de vinilo de 1991, correspondiente a un álbum de Shakira lanzado cuando tenía 13 años, en una edición producida en Colombia.

“En todo el mundo se habrá producido unas 1.200 copias. Este disco en el Perú su precio puede llegar a costar más o menos 10 mil a 12 mil soles según eBay y en Europa 6.000 euros por lo menos y este club de fans oficial de Perú tiene esta joya”, mencionaron.