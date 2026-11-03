Horóscopo de HOY lunes 02 de noviembre de 2026 con Jhan Sandoval: descubre qué sorpresas te deparan los astros

Este martes, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo con una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía presentamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este martes 3 de noviembre del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino. Sigue leyendo para encontrar todas las respuestas.

No le comentes a nadie el mal momento por el que estás pasando. No es conveniente que nadie sepa tu situación, aún menos cuando la competencia y los enemigos están más cerca que nunca.

Esa amistad que parecía brindarte ayuda no cumplirá su palabra. La decepción le dará paso a la estrategia y pensarás en otras personas que puedan ayudarte. Encontrarás apoyo inmediato.

Estarás al frente de una labor que costará esfuerzo y mucha concentración. Esto, sumado a la presión de un superior, podría elevar el estrés, pero sabrás manejarlo y brillar por los resultados.

Horóscopo Cáncer hoy (junio 22-julio 22)

Abandonarás actividades poco rentables para dedicarte a un nuevo proyecto que será un éxito. Es posible que pienses en mudarte. De concretarlo, el cambio de ambiente será muy satisfactorio.

Horóscopo Leo hoy (julio 22-agosto 23)

La estrategia que elaborarás para afrontar ese problema laboral te permitirá tener el control absoluto de la situación. Nada se escapará de tu control. Recibirás una propuesta que será muy favorable.

Horóscopo Virgo hoy (agosto 24-septiembre 23)

Has dejado de atender una serie de pendientes laborales que hoy podrían generarte una sensación de cargamontón. Recibirás la ayuda que necesitas para que todo pueda estar bajo tu control.

Horóscopo Libra hoy (septiembre 24-octubre 23)

Esa propuesta laboral no te convence del todo. Tendrás una reunión donde podrás exponer tus dudas y renegociar todas las condiciones. En el amor, esa persona es sincera y te lo demostrará.

Horóscopo Escorpio hoy (octubre 24-noviembre 22)

Los avances que alcanzaste en esa negociación se verán paralizados por desacuerdos que irán surgiendo en el camino. Ambas partes estarán dispuestas a renegociar para seguir avanzando.

Horóscopo Sagitario hoy (noviembre 23-diciembre 21)

Una persona que es obstinada le costará escucharte y entender tus razones. Es posible que el malestar esté relacionado a un tema de dinero. No pierdas la paciencia y llega a un acuerdo.

Horóscopo Capricornio hoy (diciembre 22-enero 20)

Tendrás las ideas claras, esto te permitirá resolver cualquier tipo de problema que tengas al frente, especialmente de tipo legal. En el amor, ese reencuentro se dará y será inolvidable.

Horóscopo Acuario hoy (enero 21-febrero 19)

Cuidado, podrías confiar una labor delicada en alguien que no es experto en la materia y los malos resultados saltarán a la vista. Sé más exigente con el personal que contratas y lo evitarás.

Horóscopo Piscis hoy (febrero 20-marzo 20)

Ese tema legal o documentario avanzará rápidamente gracias al apoyo que recibirás de alguien experto en la materia. Todo lo que te relacione con el extranjero traerá éxito laboral y financiero.

Jhan Sandoval: horóscopo de este martes

Jhan Sandoval se inició a los quince años en el mundo de la astrología y el tarot. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y en el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, publica en nuestra página web el horóscopo semanal y las predicciones diarias.

¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

Horóscopo de este 3 de noviembre del 2026 de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Cuál soy según mi fecha de nacimiento? Esta y otras preguntas se responden aquí con una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Solo encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

Signos zodiacales por mes

Signo Zodiacal Periodo Meses Relacionados Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Diciembre, Enero Acuario 20 de enero - 18 de febrero Enero, Febrero Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Febrero, Marzo Aries 21 de marzo - 19 de abril Marzo, Abril Tauro 20 de abril - 20 de mayo Abril, Mayo Géminis 21 de mayo - 20 de junio Mayo, Junio Cáncer 21 de junio - 22 de julio Junio, Julio Leo 23 de julio - 22 de agosto Julio, Agosto Virgo 23 de agosto - 22 de septiembre Agosto, Septiembre Libra 23 de septiembre - 22 de octubre Septiembre, Octubre Escorpio 23 de octubre - 21 de noviembre Octubre, Noviembre Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Noviembre, Diciembre

Horóscopo occidental, chino e hindú según signo zodiacal

Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas astrológicos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los doce signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y ofrece una visión integral de cómo se interpretan la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

Signo zodiacal Fechas Horóscopo occidental, Horóscopo Hindú Horóscopo Chino Acuario 20 de enero - 18 de febrero Urano / Saturno Vayu Tigre Aries 21 de marzo - 20 de abril Marte / Plutón Tejas (fuego) Dragón Cáncer 25 de junio - 22 de julio Luna Jala (agua) Cabra Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Saturno Prithivi Buey Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Plutón / Marte Jala Cerdo Géminis 21 de mayo - 24 de junio Mercurio Vayu (aire) Caballo Leo 23 de julio - 23 de agosto Sol Tejas Mono Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Venus Vayu Perro Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Neptuno / Júpiter Jala Conejo Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Júpiter Tejas Rata Tauro 21 de abril - 20 de mayo Venus / Tierra Prithivi (tierra) Serpiente Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Mercurio Prithivi Gallo

La astrología es una disciplina que divide los doce signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, lo que aporta claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, y actúan como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas nacidas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, de naturaleza fluida y adaptable, se ajustan a las circunstancias. Cáncer, Escorpio y Piscis se destacan por su capacidad de adaptación.

Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

Signos zodiacales por elemento