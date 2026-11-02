Horóscopo de HOY lunes 02 de noviembre de 2026 con Jhan Sandoval: descubre qué sorpresas te deparan los astros

Este lunes, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo con una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía presentamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este lunes 2 de noviembre del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino. Sigue leyendo para encontrar todas las respuestas.

Se presentarán algunos obstáculos que deberás afrontar. Si dejas que tus emociones influyan te pelearías con tu entorno y no llegarás a resolver el problema. Mantén la calma y sé estratégico.

Un ser querido que pasa por un mal momento laboral y económico te solicitará un préstamo. Aunque cuentes con las posibilidades para brindárselo, establece límites y no te perjudicarás.

Esa persona que parecía interesada en ti a nivel laboral no se ha vuelto a comunicar y esto te ha afectado en lo emocional. Deja pasar esta experiencia y prepárate, algo nuevo está por llegar.

Horóscopo Cáncer hoy (junio 22-julio 22)

No se están cumpliendo las reglas establecidas para sostener esa alianza laboral y es posible que pienses en romperla. En el amor, la infidelidad está muy cerca y sus consecuencias también.

Horóscopo Leo hoy (julio 22-agosto 23)

Los juegos de azar o el especular con fuertes cantidades de dinero podrían traerte pérdidas. Precaución. En el amor, esa persona que te lastimó volverá a aparecer pidiendo una nueva oportunidad.

Horóscopo Virgo hoy (agosto 24-septiembre 23)

Un imprevisto te obligaría a salir de tu centro laboral. Advierte esta situación a tus superiores o podrías tener una llamada de atención. En el amor, no permitas que los celos te dominen.

Horóscopo Libra hoy (septiembre 24-octubre 23)

Te sientes seguro y confiado de tus capacidades. Esto te motivará a explorar nuevas áreas y nuevos proyectos. Todo lo que inicies en este tiempo será exitoso a nivel económico. Arriésgate.

Horóscopo Escorpio hoy (octubre 24-noviembre 22)

Sentir a la competencia aproximarse a ti te obliga a tomar el control de todo aquello que venías descuidado. Esfuérzate y dale inicio a ese nuevo proyecto que tienes en mente. Brillarás.

Horóscopo Sagitario hoy (noviembre 23-diciembre 21)

Tienes la sensación de estar estancado en una situación que no logras resolver y esto te atemoriza, pero gracias al apoyo que recibirás de una persona con experiencia todo se resolverá.

Horóscopo Capricornio hoy (diciembre 22-enero 20)

La calma que habías alcanzado podría perderse debido a la angustia que te generan ciertos retrasos, laborales o económicos. Paciencia, estás por recibir una excelente noticia. Todo cambiará.

Horóscopo Acuario hoy (enero 21-febrero 19)

Tu experiencia y conocimiento te permitirá ganar todo aquel que intente competir contigo a nivel laboral. Tendrás buenas noticias respecto a esa entrevista. Recibirás una oferta de trabajo.

Horóscopo Piscis hoy (febrero 20-marzo 20)

Necesitas pulir tus conocimientos para que no cometas algún error en esa actividad que tienes entre manos. Un superior estará pendiente de todos tus avances. Asesórate y lograrás resaltar.

Jhan Sandoval: horóscopo de este lunes

Jhan Sandoval se inició a los quince años en el mundo de la astrología y el tarot. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y en el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, publica en nuestra página web el horóscopo semanal y las predicciones diarias.

¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

Horóscopo de este 29 de octubre del 2026 de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Cuál soy según mi fecha de nacimiento? Esta y otras preguntas se responden aquí con una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Solo encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

Signos zodiacales por mes

Signo Zodiacal Periodo Meses Relacionados Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Diciembre, Enero Acuario 20 de enero - 18 de febrero Enero, Febrero Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Febrero, Marzo Aries 21 de marzo - 19 de abril Marzo, Abril Tauro 20 de abril - 20 de mayo Abril, Mayo Géminis 21 de mayo - 20 de junio Mayo, Junio Cáncer 21 de junio - 22 de julio Junio, Julio Leo 23 de julio - 22 de agosto Julio, Agosto Virgo 23 de agosto - 22 de septiembre Agosto, Septiembre Libra 23 de septiembre - 22 de octubre Septiembre, Octubre Escorpio 23 de octubre - 21 de noviembre Octubre, Noviembre Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Noviembre, Diciembre

Horóscopo occidental, chino e hindú según signo zodiacal

Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas astrológicos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los doce signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y ofrece una visión integral de cómo se interpretan la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

Signo zodiacal Fechas Horóscopo occidental, Horóscopo Hindú Horóscopo Chino Acuario 20 de enero - 18 de febrero Urano / Saturno Vayu Tigre Aries 21 de marzo - 20 de abril Marte / Plutón Tejas (fuego) Dragón Cáncer 25 de junio - 22 de julio Luna Jala (agua) Cabra Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Saturno Prithivi Buey Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Plutón / Marte Jala Cerdo Géminis 21 de mayo - 24 de junio Mercurio Vayu (aire) Caballo Leo 23 de julio - 23 de agosto Sol Tejas Mono Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Venus Vayu Perro Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Neptuno / Júpiter Jala Conejo Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Júpiter Tejas Rata Tauro 21 de abril - 20 de mayo Venus / Tierra Prithivi (tierra) Serpiente Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Mercurio Prithivi Gallo

La astrología es una disciplina que divide los doce signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, lo que aporta claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, y actúan como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas nacidas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, de naturaleza fluida y adaptable, se ajustan a las circunstancias. Cáncer, Escorpio y Piscis se destacan por su capacidad de adaptación.

Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

Signos zodiacales por elemento