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Horóscopo de HOY domingo 01 de noviembre de 2026 con Jhan Sandoval: ¿qué te espera según el tarot?

¿Qué dice el horóscopo sobre tu signo? Lee las predicciones de Jhan Sandoval para este domingo 1 de noviembre del 2026.

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    Horóscopo de HOY domingo 01 de noviembre de 2026 con Jhan Sandoval: ¿qué te espera según el tarot?
    Horóscopo de HOY domingo 01 de noviembre de 2026 con Jhan Sandoval
    Horóscopo de HOY domingo 01 de noviembre de 2026 con Jhan Sandoval: ¿qué te espera según el tarot?

    Este domingo, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo con una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía presentamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este domingo 01 de noviembre del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino. Sigue leyendo para encontrar todas las respuestas.

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    Horóscopo Aries hoy (marzo 21-abril 20)

    Recibirás una comunicación de alguien que es especial para ti. Llega un tiempo de reconciliación y de retomar lazos saludables, lo necesitabas. En el amor, se presenta una nueva ilusión.

    Horóscopo Tauro hoy (abril 21-mayo 21)

    Alguien que tiene sentimientos intensos por ti se acercará para expresarlos. Ha llegado el momento de sincerarte y decir lo que realmente esperas. Es posible que un familiar te solicite un favor.

    Horóscopo Géminis hoy (mayo 22-junio 21)

    Eres consciente de que esa persona no saca lo mejor de ti y decidirás tomar distancia para evaluar lo conveniente de esa relación. Por la tarde, te sorprenderá la comunicación de una amistad.

    Horóscopo Cáncer hoy (junio 22-julio 22)

    Alguien que no deja de pensar en ti intentará forzar una reconciliación que aún no deseas vivir. Establece con claridad tus límites y no permitas que nadie invada tu espacio sin tu consentimiento.

    Horóscopo Leo hoy (julio 22-agosto 23)

    Aprovecharás las horas de la mañana para culminar asuntos que se habían quedado pendientes. Por la tarde, realizarás compras que venías postergando. Día agotador, pero productivo.

    Horóscopo Virgo hoy (agosto 24-septiembre 23)

    Recordar solo lo negativo que viviste con esa persona no te permite perdonarla, e incluso, puede llevarte a tener acciones en su contra y esto último lo desgastaría todo. Reflexiona y cambia.

    Horóscopo Libra hoy (septiembre 24-octubre 23)

    Tu ánimo cambiará completamente. Te sentirás alegre y optimista, esto contagiará a tu entorno y realizarás todas tus actividades con mucha energía. Es posible que asistas a una reunión.  

    Horóscopo Escorpio hoy (octubre 24-noviembre 22)

    No te aferres a nadie que no valore tu presencia. Suelta y aléjate de quienes no te hacen sentir bien. Es posible que tomes de tus ahorros y hagas una compra innecesaria. Ten control.

    Horóscopo Sagitario hoy (noviembre 23-diciembre 21)

    No deseas quedarte en casa y realizarás un viaje corto en compañía de algunos miembros de tu familia. En el amor, esa persona está decidida a recuperarte y notarás su insistencia.

    Horóscopo Capricornio hoy (diciembre 22-enero 20)

    Alguien que llama tu atención se comunicará contigo. Ambos fluirán y esto podría darte pie a invitarlo para acercarse y conocerse más. No aceleres los procesos, conviene ir con calma.

    Horóscopo Acuario hoy (enero 21-febrero 19)

    Los planes que tienes para reunirte con amigos y pasar un buen momento se concretarán. No dejes de lado pendientes en casa, puesto que un familiar podría incomodarse y reclamarte.

    Horóscopo Piscis hoy (20 de febrero-marzo 20)

    Un familiar se acercará para brindarte apoyo frente a ese problema laboral o económico que vienes afrontando. No dudes de sus intenciones, son sinceras y no puedes dejar pasar la oportunidad. 

    Jhan Sandoval: horóscopo de este domingo

    Jhan Sandoval se inició a los quince años en el mundo de la astrología y el tarot. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y en el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, publica en nuestra página web el horóscopo semanal y las predicciones diarias.

    ¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

    Horóscopo de este 29 de octubre del 2026 de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Cuál soy según mi fecha de nacimiento? Esta y otras preguntas se responden aquí con una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Solo encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

    Signos zodiacales por mes

    Signo ZodiacalPeriodoMeses Relacionados
    Capricornio22 de diciembre - 19 de eneroDiciembre, Enero
    Acuario20 de enero - 18 de febreroEnero, Febrero
    Piscis19 de febrero - 20 de marzoFebrero, Marzo
    Aries21 de marzo - 19 de abrilMarzo, Abril
    Tauro20 de abril - 20 de mayoAbril, Mayo
    Géminis21 de mayo - 20 de junioMayo, Junio
    Cáncer21 de junio - 22 de julioJunio, Julio
    Leo23 de julio - 22 de agostoJulio, Agosto
    Virgo23 de agosto - 22 de septiembreAgosto, Septiembre
    Libra23 de septiembre - 22 de octubreSeptiembre, Octubre
    Escorpio23 de octubre - 21 de noviembreOctubre, Noviembre
    Sagitario22 de noviembre - 21 de diciembreNoviembre, Diciembre
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    Horóscopo occidental, chino e hindú según signo zodiacal

    Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas astrológicos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los doce signos zodiacales del horóscopo occidentalchino e hindú, y ofrece una visión integral de cómo se interpretan la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

    Signo zodiacalFechasHoróscopo occidental,Horóscopo HindúHoróscopo Chino
    Acuario20 de enero - 18 de febreroUrano / SaturnoVayuTigre
    Aries21 de marzo - 20 de abrilMarte / PlutónTejas (fuego)Dragón
    Cáncer25 de junio - 22 de julioLunaJala (agua)Cabra 
    Capricornio22 de diciembre - 19 de eneroSaturnoPrithiviBuey
    Escorpio23 de octubre - 22 de noviembrePlutón / MarteJalaCerdo
    Géminis21 de mayo - 24 de junioMercurioVayu (aire)Caballo
    Leo23 de julio - 23 de agostoSolTejasMono
    Libra24 de septiembre - 22 de octubreVenusVayuPerro
    Piscis19 de febrero - 20 de marzoNeptuno / JúpiterJalaConejo
    Sagitario22 de noviembre - 21 de diciembreJúpiterTejasRata
    Tauro21 de abril - 20 de mayoVenus / TierraPrithivi (tierra)Serpiente
    Virgo24 de agosto - 23 de septiembreMercurioPrithiviGallo

    La astrología es una disciplina que divide los doce signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

    Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, lo que aporta claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, y actúan como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas nacidas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, de naturaleza fluida y adaptable, se ajustan a las circunstancias. Cáncer, Escorpio y Piscis se destacan por su capacidad de adaptación.

    Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

    Signos zodiacales por elemento

    ElementoSigno ZodiacalFechas
    AguaCáncer25 de junio - 22 de julio
    AguaEscorpio23 de octubre - 22 de noviembre
    AguaPiscis19 de febrero - 20 de marzo
    AireAcuario20 de enero - 18 de febrero
    AireGéminis21 de mayo - 24 de junio
    AireLibra24 de septiembre - 22 de octubre
    FuegoAries21 de marzo - 20 de abril
    FuegoLeo23 de julio - 23 de agosto
    FuegoSagitario22 de noviembre - 21 de diciembre
    TierraCapricornio22 de diciembre - 19 de enero
    TierraTauro21 de abril - 20 de mayo
    SOBRE EL AUTOR:
    Horóscopo de HOY domingo 01 de noviembre de 2026 con Jhan Sandoval: ¿qué te espera según el tarot?
    Jhan Sandoval

    Jhan Sandoval es astrólogo y tarotista peruano. Se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. Desde el 2017 a la fecha. Citas con Jhan Sandoval: 972709222 Jhan, lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7:50 AM en el programa Señales que se transmite en el fanpage de Wapa.pe, además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y predicciones cada día de la semana.

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