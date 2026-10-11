¿Qué dice el horóscopo sobre tu signo? Lee las predicciones de Jhan Sandoval para este domingo 11 de octubre del 2026.

Horóscopo de HOY DOMINGO 11 de octubre de 2026 con Jhan Sandoval: descubre tu futuro en el amor, dinero y trabajo | Wapa

Horóscopo de HOY DOMINGO 11 de octubre de 2026 con Jhan Sandoval: descubre tu futuro en el amor, dinero y trabajo | Wapa

Este domingo, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo con una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía presentamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este domingo 11 de octubre del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino. Sigue leyendo para encontrar todas las respuestas.

Horóscopo Aries hoy (marzo 21-abril 20)

Estarás más perceptivo y sensible a las necesidades de las personas que amas. Solo evita que las emociones te traicionen. Una contemplación enteramente subjetiva no te ayudará a reflexionar.

Horóscopo Tauro hoy (abril 21-mayo 21)

Una decepción generada por el comportamiento de tu pareja te haría pensar en una separación que, en el fondo, no deseas vivir. Evita tomar decisiones que pueden generarte inestabilidad.

Horóscopo Géminis hoy (mayo 22-junio 21)

Una persona muy cercana a ti pasa por un mal momento. Plantearás soluciones para que pueda superar esta situación, pero necesita de apoyo emocional. Escúchala y bríndale contención.

Horóscopo Cáncer hoy (junio 22-julio 22)

Has puesto de tu parte para evitar conflictos mayores frente a las diferencias que has tenido con tu pareja. Ahora vuelve la armonía y momentos de tranquilidad entre los dos. Lo disfrutarás.

Horóscopo Leo hoy (julio 22-agosto 23)

Tus planes cambiarán de dirección, el nuevo rumbo que estén por tomar te traerá éxito y realización. En el amor, te alejarás de alguien que no te brindaba estabilidad. Llegarán nuevas oportunidades.

Horóscopo Virgo hoy (agosto 24-septiembre 23)

No te dejes llevar por la pasión del momento y analiza si esa persona es realmente la que deseas para tu vida sentimental. No lo dudes tanto y arriésgate a realizar ese viaje. Será muy favorable.

Horóscopo Libra hoy (septiembre 24-octubre 23)

Esa discusión que tuviste tiene que quedar en el pasado y no debes seguir reproduciéndola en tu mente. Hacerlo no te permitirá cerrar capítulos para darle paso a nuevas situaciones.

Horóscopo Escorpio hoy (octubre 24-noviembre 22)

Las constantes mentiras y excusas de esa persona te conducirán a tomar distancia sin dar tantas explicaciones. Rodéate de quienes realmente valoren tu presencia. Nunca esperes menos.

Horóscopo Sagitario hoy (noviembre 23-diciembre 21)

Tu tranquilidad podría verse alterada por una comunicación inesperada de parte de alguien que llama tu atención. No aceleres ni generes presión, deja que todo fluya de manera natural.

Horóscopo Capricornio hoy (diciembre 22-enero 20)

Se resuelve un problema familiar que te generaba preocupación. Sentirte aliviado te permitirá distraerte y asistir a ese evento social donde estarán presentes amistades muy cercanas.

Horóscopo Acuario hoy (enero 21-febrero 19)

Si estás pensando en realizar ese curso que te permitirá actualizarte será lo mejor, no lo descartes. Es posible que realices compras que alteren tu economía. Sé prudente y trata de ahorrar.

Horóscopo Piscis hoy (20 de febrero-marzo 20)

No puedes mostrarte débil o sensible frente a alguien que ha demostrado su deseo por manipularte y tener el control. Aléjate de quienes solo desean saciar sus propios apetitos e intereses.

Jhan Sandoval: horóscopo de este domingo

Jhan Sandoval se inició a los quince años en el mundo de la astrología y el tarot. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y en el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, publica en nuestra página web el horóscopo semanal y las predicciones diarias.

¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

Horóscopo de este 11 de octubre del 2026 de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Cuál soy según mi fecha de nacimiento? Esta y otras preguntas se responden aquí con una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Solo encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

Signos zodiacales por mes

Signo Zodiacal Periodo Meses Relacionados Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Diciembre, Enero Acuario 20 de enero - 18 de febrero Enero, Febrero Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Febrero, Marzo Aries 21 de marzo - 19 de abril Marzo, Abril Tauro 20 de abril - 20 de mayo Abril, Mayo Géminis 21 de mayo - 20 de junio Mayo, Junio Cáncer 21 de junio - 22 de julio Junio, Julio Leo 23 de julio - 22 de agosto Julio, Agosto Virgo 23 de agosto - 22 de septiembre Agosto, Septiembre Libra 23 de septiembre - 22 de octubre Septiembre, Octubre Escorpio 23 de octubre - 21 de noviembre Octubre, Noviembre Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Noviembre, Diciembre

Horóscopo occidental, chino e hindú según signo zodiacal

Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas astrológicos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los doce signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y ofrece una visión integral de cómo se interpretan la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

Signo zodiacal Fechas Horóscopo occidental, Horóscopo Hindú Horóscopo Chino Acuario 20 de enero - 18 de febrero Urano / Saturno Vayu Tigre Aries 21 de marzo - 20 de abril Marte / Plutón Tejas (fuego) Dragón Cáncer 25 de junio - 22 de julio Luna Jala (agua) Cabra Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Saturno Prithivi Buey Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Plutón / Marte Jala Cerdo Géminis 21 de mayo - 24 de junio Mercurio Vayu (aire) Caballo Leo 23 de julio - 23 de agosto Sol Tejas Mono Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Venus Vayu Perro Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Neptuno / Júpiter Jala Conejo Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Júpiter Tejas Rata Tauro 21 de abril - 20 de mayo Venus / Tierra Prithivi (tierra) Serpiente Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Mercurio Prithivi Gallo

La astrología es una disciplina que divide los doce signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, lo que aporta claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, y actúan como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas nacidas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, de naturaleza fluida y adaptable, se ajustan a las circunstancias. Cáncer, Escorpio y Piscis se destacan por su capacidad de adaptación.

Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

Signos zodiacales por elemento