Horóscopo de HOY martes 15 de septiembre de 2026 con Jhan Sandoval: Esto dice el tarot para tu signo zodiacal

Horóscopo de HOY martes 15 de septiembre de 2026 con Jhan Sandoval: Esto dice el tarot para tu signo zodiacalÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Este martes, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo con una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía presentamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este martes 15 de septiembre del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino. Sigue leyendo para encontrar todas las respuestas.
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Horóscopo Aries hoy (marzo 21-abril 20)
Empiezas el día con una gran energía y te acompañará toda la jornada. Recibirás el apoyo de una figura masculina de poder. En el amor, el orgullo no te permite expresar tus sentimientos. Cambia.
Horóscopo Tauro hoy (abril 21-mayo 21)
Te está costando definir tus próximos pasos a nivel laboral, lo que te hace vacilar y actuar con cierta indecisión. Necesitas asesoría. En el amor, el miedo no debe hacerte desdibujar la realidad.
Horóscopo Géminis hoy (mayo 22-junio 21)
Tendrás que asumir algo que hace un tiempo te fue difícil conducir. Esta vez cuentas con la experiencia necesaria para manejarlo sin problemas. En el amor, aclara ese malentendido.
Horóscopo Cáncer hoy (junio 22-julio 22)
Algunas metas que pensaste jamás concretarías empiezan a hacerse realidad. Vienen tiempos favorables para tu economía. En el amor, alejarte de personas nocivas ha sido tu mejor decisión.
Horóscopo Leo hoy (julio 22-agosto 23)
Has estado obviando un problema que ahora será imposible ignorar por las consecuencias que está generando. Necesitas detenerte y resolver antes que todo empiece a complicarse mucho más.
Horóscopo Virgo hoy (agosto 24-septiembre 23)
Toda gestión o actividad realizada traerá beneficios y será fértil. Buen momento para sembrar nuevos proyectos y establecer sociedades. Por la noche, asistirás a una reunión muy divertida.
Horóscopo Libra hoy (septiembre 24-octubre 23)
Tus relaciones sociales empiezan a mejorar. Rodearte de personas influyentes será clave para acercarte a nuevas y mejores oportunidades. En el amor, sé flexible si deseas resolver y reconciliarte.
Horóscopo Escorpio hoy (octubre 24-noviembre 22)
Has encontrado una técnica que te permite realizar tu labor con más rapidez. Compartirás tus conocimientos con los demás y todos te lo agradecerán. En el amor, alguien se comunicará.
Horóscopo Sagitario hoy (noviembre 23-diciembre 21)
Tienes que encontrar la manera de llegar a un acuerdo con esa persona con la que tienes tantas diferencias. Si no consigues limar asperezas no lograrás avanzar como lo deseas. Reflexiona.
Horóscopo Capricornio hoy (diciembre 22-enero 20)
Evita criticar y ser duro en tus juicios. Te rodearán personas sensibles y puedes lastimarlas. En el amor, tendrás que brindarle cuidados, tiempo y atención a alguien que necesita de ti.
Horóscopo Acuario hoy (enero 21-febrero 19)
Tienes que discernir y escoger entre seguir en tu actual centro laboral o cambiar de dirección y escoger por algo distinto. En el amor, busca a esa persona y aclara las dudas que tienes.
Horóscopo Piscis hoy (veinte de febrero-marzo 20)
Recibirás un dinero que te debían y lo invertirás en las personas que amas. Ahorra, no te conviene gastar en exceso. En el amor, la persona que quieres se mostrará atenta y te apoyará en todo.
Jhan Sandoval: horóscopo de este martes
Jhan Sandoval se inició a los quince años en el mundo de la astrología y el tarot. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y en el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, publica en nuestra página web el horóscopo semanal y las predicciones diarias.
¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?
Horóscopo de este 15 de septiembre del 2026 de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Cuál soy según mi fecha de nacimiento? Esta y otras preguntas se responden aquí con una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Solo encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.
Signos zodiacales por mes
|Signo Zodiacal
|Periodo
|Meses Relacionados
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Diciembre, Enero
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Enero, Febrero
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Febrero, Marzo
|Aries
|21 de marzo - 19 de abril
|Marzo, Abril
|Tauro
|20 de abril - 20 de mayo
|Abril, Mayo
|Géminis
|21 de mayo - 20 de junio
|Mayo, Junio
|Cáncer
|21 de junio - 22 de julio
|Junio, Julio
|Leo
|23 de julio - 22 de agosto
|Julio, Agosto
|Virgo
|23 de agosto - 22 de septiembre
|Agosto, Septiembre
|Libra
|23 de septiembre - 22 de octubre
|Septiembre, Octubre
|Escorpio
|23 de octubre - 21 de noviembre
|Octubre, Noviembre
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Noviembre, Diciembre
Horóscopo occidental, chino e hindú según signo zodiacal
Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas astrológicos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los doce signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y ofrece una visión integral de cómo se interpretan la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.
|Signo zodiacal
|Fechas
|Horóscopo occidental,
|Horóscopo Hindú
|Horóscopo Chino
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Urano / Saturno
|Vayu
|Tigre
|Aries
|21 de marzo - 20 de abril
|Marte / Plutón
|Tejas (fuego)
|Dragón
|Cáncer
|25 de junio - 22 de julio
|Luna
|Jala (agua)
|Cabra
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Saturno
|Prithivi
|Buey
|Escorpio
|23 de octubre - 22 de noviembre
|Plutón / Marte
|Jala
|Cerdo
|Géminis
|21 de mayo - 24 de junio
|Mercurio
|Vayu (aire)
|Caballo
|Leo
|23 de julio - 23 de agosto
|Sol
|Tejas
|Mono
|Libra
|24 de septiembre - 22 de octubre
|Venus
|Vayu
|Perro
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Neptuno / Júpiter
|Jala
|Conejo
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Júpiter
|Tejas
|Rata
|Tauro
|21 de abril - 20 de mayo
|Venus / Tierra
|Prithivi (tierra)
|Serpiente
|Virgo
|24 de agosto - 23 de septiembre
|Mercurio
|Prithivi
|Gallo
La astrología es una disciplina que divide los doce signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.
Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, lo que aporta claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, y actúan como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas nacidas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, de naturaleza fluida y adaptable, se ajustan a las circunstancias. Cáncer, Escorpio y Piscis se destacan por su capacidad de adaptación.
Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.
Signos zodiacales por elemento
|Elemento
|Signo Zodiacal
|Fechas
|Agua
|Cáncer
|25 de junio - 22 de julio
|Agua
|Escorpio
|23 de octubre - 22 de noviembre
|Agua
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Aire
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Aire
|Géminis
|21 de mayo - 24 de junio
|Aire
|Libra
|24 de septiembre - 22 de octubre
|Fuego
|Aries
|21 de marzo - 20 de abril
|Fuego
|Leo
|23 de julio - 23 de agosto
|Fuego
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Tierra
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Tierra
|Tauro
|21 de abril - 20 de mayo
|Tierra
|Virgo
|24 de agosto - 23 de septiembre