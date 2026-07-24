Horóscopo de HOY viernes 24 de julio de 2026 con Jhan Sandoval: fin de mercurio retrógrado y estas son las predicciones

¿Qué dice el horóscopo sobre tu signo? Lee las predicciones de Jhan Sandoval para este viernes 24 de julio del 2026.

Este viernes, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo con una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía presentamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este viernes 24 de julio del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino. Sigue leyendo para encontrar todas las respuestas.

Horóscopo Aries este viernes (marzo 21-abril 20)

Has superado con éxito los problemas que tenías a nivel laboral. Ahora te embarcarás en una nueva idea que te tomará mucho tiempo y dedicación materializar. Piensa bien si te conviene.

Horóscopo Tauro este viernes (abril 21-mayo 21)

Al analizar los pros y contras de esa oferta que has recibido notarás que el exceso de responsabilidad no compensará el esfuerzo, es posible que lo descartes. En el amor, evita celos y conflictos.

Horóscopo Géminis este viernes (mayo 22-junio 21)

No presiones con indicaciones y llamadas a cada instante a esa persona que está colaborando contigo. Hacerlo complicaría la buena relación que trata de mantener. Sé prudente y conciliador.

Horóscopo Cáncer este viernes (junio 22-julio 22)

Tendrás que tomar decisiones radicales, posiblemente rompas con acuerdos o desvincules a personas de tus proyectos. En el amor, aparece una nueva oportunidad. No la descartes.

Horóscopo Leo este viernes (julio 22-agosto 23)

A pesar de las dificultades que has experimentado, ahora todo gira de manera positiva y a favor. Concretas algo que habías esperado hace mucho tiempo. Es posible que planifiques un viaje.

Horóscopo Virgo este viernes (agosto 24-septiembre 23)

El exceso de presión laboral o económica está generando tal nivel de estrés que necesitas establecer límites y descansar si no deseas ver afectada tu salud. Aún estás a tiempo, no te sobrecargues.

Horóscopo Libra este viernes (septiembre 24-octubre 23)

Sabes que esa persona es clave para el desarrollo de tus proyectos, pero te está costando llegar a un acuerdo conveniente en lo económico. Sé más flexible o de lo contrario la podrías descartar.

Horóscopo Escorpio este viernes (octubre 24-noviembre 22)

Sientes que algunas personas están alcanzando con facilidad las metas que tú también estás persiguiendo. No desesperes ni dudes de tus estrategias. Sé paciente y espera, todo lo concretarás.

Horóscopo Sagitario este viernes (noviembre 23-diciembre 21)

Comprobarás que algunos compañeros han descuidado las labores que se comprometieron a realizar. No puedes ser flexible. Necesitas ejercer presión si deseas culminar procesos.

Horóscopo Capricornio este viernes (diciembre 22-enero 20)

Tu dedicación y empeño no son el mismo que el de tus compañeros. Sientes que no se comprometen con lo planificado y es posible que expreses tu incomodidad por esto. Evita confrontaciones.

Horóscopo Acuario este viernes (enero 21-febrero 19)

Cancelas una salida con amistades o con alguien especial debido a imprevistos laborales que deberás atender. Evita que el mal humor te domine y céntrate en tu gestión. Todo lo resolverás.

Horóscopo Piscis este viernes (20 de febrero-marzo 20)

Un compañero tendrá una actitud desleal contra ti. Es posible que tenga comentarios insidiosos frente a un superior con la intención de afectar tu reputación. Mantén la calma, no lo conseguirá.

Jhan Sandoval: horóscopo de este viernes

Jhan Sandoval se inició a los 15 años en el mundo de la astrología y el tarot. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y en el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, publica en nuestra página web el horóscopo semanal y las predicciones diarias.

¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

Horóscopo de este viernes de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Cuál soy según mi fecha de nacimiento? Estas y otras preguntas se responden aquí con una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Solo encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

Signos zodiacales por mes

Signo Zodiacal Periodo Meses Relacionados Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Diciembre, Enero Acuario 20 de enero - 18 de febrero Enero, Febrero Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Febrero, Marzo Aries 21 de marzo - 19 de abril Marzo, Abril Tauro 20 de abril - 20 de mayo Abril, Mayo Géminis 21 de mayo - 20 de junio Mayo, Junio Cáncer 21 de junio - 22 de julio Junio, Julio Leo 23 de julio - 22 de agosto Julio, Agosto Virgo 23 de agosto - 22 de septiembre Agosto, Septiembre Libra 23 de septiembre - 22 de octubre Septiembre, Octubre Escorpio 23 de octubre - 21 de noviembre Octubre, Noviembre Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Noviembre, Diciembre

Horóscopo occidental, chino e hindú según signo zodiacal

Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los 12 signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y ofrece una visión integral de cómo se interpretan la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

Signo zodiacal Fechas Horóscopo occidental, Horóscopo Hindú Horóscopo Chino Acuario 20 de enero - 18 de febrero Urano / Saturno Vayu Tigre Aries 21 de marzo - 20 de abril Marte / Plutón Tejas (fuego) Dragón Cáncer 25 de junio - 22 de julio Luna Jala (agua) Cabra Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Saturno Prithivi Buey Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Plutón / Marte Jala Cerdo Géminis 21 de mayo - 24 de junio Mercurio Vayu (aire) Caballo Leo 23 de julio - 23 de agosto Sol Tejas Mono Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Venus Vayu Perro Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Neptuno / Júpiter Jala Conejo Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Júpiter Tejas Rata Tauro 21 de abril - 20 de mayo Venus / Tierra Prithivi (tierra) Serpiente Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Mercurio Prithivi Gallo

¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?

La astrología es una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, lo que aporta claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, y actúan como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas nacidas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, de naturaleza fluida y adaptable, se ajustan a las circunstancias. Cáncer, Escorpio y Piscis se destacan por su capacidad de adaptación.

Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

Signos zodiacales por elemento