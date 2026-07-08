Horóscopo de HOY miércoles 8 de julio de 2026 con Jhan Sandoval: ¿Cuáles son las predicciones para ti hoy?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Este miércoles, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo con una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía desglosamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este miércoles 8 de julio del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino este miércoles. Sigue leyendo para encontrar todas las respuestas.
Horóscopo Aries hoy (marzo 21-abril 20)
Llega a tus manos una nueva oferta laboral. La propuesta es buena y te permitirá crecer; no la descartes. En el amor, alguien que desea reconciliarse contigo se acercará. No seas orgulloso.
Horóscopo Tauro hoy (abril 21-mayo 21)
Un compañero o superior está presionándote más de la cuenta, y esto aumenta el estrés y la poca tolerancia en tu centro laboral. Necesitas poner límites y evitar que abusen de tu capacidad.
Horóscopo Géminis hoy (mayo 22-junio 21)
Has encontrado la estrategia correcta para resolver ese problema que se ha presentado. Solo necesitas ser paciente con tu equipo y evitar imponer tus ideas. Solo así avanzarás.
Horóscopo Cáncer hoy (junio 22-julio 22)
Tendrás una muy buena noticia a nivel laboral. Muchos de los proyectos que anhelabas concretar están por hacerse realidad. En lo social, asistirás a una reunión con amigos. Te divertirás.
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Horóscopo Leo hoy (julio 22-agosto 23)
Una persona que hace mucho tiempo trabajó contigo te buscará para hacerte una oferta interesante. No la descartes. En el amor, alguien del pasado volverá a buscarte. No te precipites.
Horóscopo Virgo hoy (agosto 24-septiembre 23)
El día será movido, lleno de noticias que requieren una acción urgente de tu parte. Tendrás poco espacio para descansar, pero estarás satisfecho con los resultados. Se aproxima un viaje.
Horóscopo Libra hoy (septiembre 24-octubre 23)
Una amistad que conoce tus talentos te planteará una oferta que no terminaría de convencerte. Plantea tus condiciones antes de descartarla por completo. En el amor, aléjate de triángulos.
Horóscopo Escorpio hoy (octubre 24-noviembre 22)
Alguien podría reclamarte por no haber cumplido con entregas o resultados que habías prometido. Tendrás que dar explicaciones y negociar nuevos plazos que te permitan avanzar sin presión.
Horóscopo Sagitario hoy (noviembre 23-diciembre 21)
No te conviene discutir con tus compañeros; podrías perder apoyo importante para el desarrollo de tus metas. En lo personal, asistirás a una reunión que acercará a personas que aprecias.
Horóscopo Capricornio hoy (diciembre 22-enero 20)
Todo da un giro y cambia a tu favor. Recibirás una buena noticia a nivel laboral, posiblemente una oferta que mejore tu situación económica. En el amor, evita repetir los mismos errores.
Horóscopo Acuario hoy (enero 21-febrero 19)
No puedes ser flexible. Necesitas presionar a tu equipo laboral si deseas cumplir con los plazos de entrega. En el amor, no guardes rencor a esa persona que ya no está en tu vida. Perdona.
Horóscopo Piscis hoy (20 de febrero-marzo 20)
Una persona joven te dará ideas creativas para resolver un problema que pensaste que no tendría solución. En el amor, no idealices a nadie. Necesitas pisar tierra para evitar desilusiones posteriores.
Jhan Sandoval: horóscopo de hoy
Jhan Sandoval se inició a los 15 años en el mundo de la astrología y el tarot. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y en el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En el 2008 se inició como columnista del diario La República. Y desde el 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, publica en nuestra página web el horóscopo semanal y predicciones diarias.
¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?
Horóscopo de hoy de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Qué signo soy según mi fecha de nacimiento? Estas y otras preguntas se responden aquí con una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Solo encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.
Signos zodiacales por mes
|Signo Zodiacal
|Periodo
|Meses Relacionados
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Diciembre, Enero
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Enero, Febrero
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Febrero, Marzo
|Aries
|21 de marzo - 19 de abril
|Marzo, Abril
|Tauro
|20 de abril - 20 de mayo
|Abril, Mayo
|Géminis
|21 de mayo - 20 de junio
|Mayo, Junio
|Cáncer
|21 de junio - 22 de julio
|Junio, Julio
|Leo
|23 de julio - 22 de agosto
|Julio, Agosto
|Virgo
|23 de agosto - 22 de septiembre
|Agosto, Septiembre
|Libra
|23 de septiembre - 22 de octubre
|Septiembre, Octubre
|Escorpio
|23 de octubre - 21 de noviembre
|Octubre, Noviembre
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Noviembre, Diciembre
Horóscopo occidental, chino e hindú según signo zodiacal
Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y ofrece una visión integral de cómo se interpretan la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.
|Signo zodiacal
|Fechas
|Horóscopo occidental,
|Horóscopo Hindú
|Horóscopo Chino
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Urano / Saturno
|Vayu
|Tigre
|Aries
|21 de marzo - 20 de abril
|Marte / Plutón
|Tejas (fuego)
|Dragón
|Cáncer
|25 de junio - 22 de julio
|Luna
|Jala (agua)
|Cabra
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Saturno
|Prithivi
|Buey
|Escorpio
|23 de octubre - 22 de noviembre
|Plutón / Marte
|Jala
|Cerdo
|Géminis
|21 de mayo - 24 de junio
|Mercurio
|Vayu (aire)
|Caballo
|Leo
|23 de julio - 23 de agosto
|Sol
|Tejas
|Mono
|Libra
|24 de septiembre - 22 de octubre
|Venus
|Vayu
|Perro
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Neptuno / Júpiter
|Jala
|Conejo
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Júpiter
|Tejas
|Rata
|Tauro
|21 de abril - 20 de mayo
|Venus / Tierra
|Prithivi (tierra)
|Serpiente
|Virgo
|24 de agosto - 23 de septiembre
|Mercurio
|Prithivi
|Gallo
¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?
La astrología es una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.
Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, lo que aporta claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, y actúan como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas nacidas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, con su naturaleza fluida y adaptable, se ajustan a las circunstancias. Cáncer, Escorpio y Piscis se destacan por su capacidad de adaptación.
Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.
Signos zodiacales por elemento
|Elemento
|Signo Zodiacal
|Fechas
|Agua
|Cáncer
|25 de junio - 22 de julio
|Agua
|Escorpio
|23 de octubre - 22 de noviembre
|Agua
|Piscis
|19 de febrero - 20 de marzo
|Aire
|Acuario
|20 de enero - 18 de febrero
|Aire
|Géminis
|21 de mayo - 24 de junio
|Aire
|Libra
|24 de septiembre - 22 de octubre
|Fuego
|Aries
|21 de marzo - 20 de abril
|Fuego
|Leo
|23 de julio - 23 de agosto
|Fuego
|Sagitario
|22 de noviembre - 21 de diciembre
|Tierra
|Capricornio
|22 de diciembre - 19 de enero
|Tierra
|Tauro
|21 de abril - 20 de mayo
|Tierra
|Virgo
|24 de agosto - 23 de septiembre