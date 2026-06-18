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Horóscopo de HOY jueves 18 junio del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud

¿Qué dice el horóscopo sobre tu signo? Lee las predicciones de Jhan Sandoval para este jueves 18 de junio del 2026.

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    Horóscopo de HOY jueves 18 junio del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud
    Horóscopo de HOY jueves 18 junio del 2026 con Jhan Sandoval
    Horóscopo de HOY jueves 18 junio del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud

    Este jueves, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo con una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía, desglosamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este jueves 18 de junio del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino este jueves. Sigue leyendo para obtener todas las respuestas.

    Horóscopo Aries este jueves (21 de marzo-20 de abril)

    Necesitas alejarte del entorno y de cualquier distracción para poder avanzar. Tienes una agenda laboral muy recargada y, si no te concentras, las horas del día no serán suficientes para terminar.

    Horóscopo Tauro este jueves (21 de abril-21 de mayo)

    Los avances en tus proyectos no son los esperados y esto podría generarte cierta frustración y la idea de abandonar todo lo alcanzado. Las cosas están por cambiar, solo debes esperar.

    Horóscopo Géminis este jueves (22 de mayo-21 de junio)

    Tendrás luz verde para iniciar ese proyecto que promete grandes recompensas económicas. Si no tienes pareja, estás por conocer a alguien con quien iniciarás una relación sólida.

    Horóscopo Cáncer este jueves (22 de junio-22 de julio)

    Tus ideas serán creativas e inteligentes; gracias a ellas, sacarás adelante un proyecto que parecía estancado. En el amor, esa persona atractiva, pero poco sincera, volverá a acercarse. Precaución.

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    Horóscopo Leo este jueves (23 de julio-23 de agosto)

    Muchas personas esperan indicaciones tuyas para poder avanzar. Tienes que concentrarte y delegar en otros de manera inteligente. Depende de ti que todo lo que tienes en marcha se concrete.

    Horóscopo Virgo este jueves (24 de agosto-23 de septiembre)

    Detectarás errores en la gestión de un compañero. Tienes que ser diplomático y evitar comentar sobre la labor de otros con ligereza. De esta manera, tus sugerencias serán muy bien tomadas.

    Horóscopo Libra este jueves (24 de septiembre-23 de octubre)

    Desarrollarás una actividad en equipo. Tus conocimientos, junto con la experiencia de otras personas, serán la clave para superar cualquier obstáculo y conseguir las metas trazadas. Día de éxito.

    Horóscopo Escorpio este jueves (24 de octubre-22 de noviembre)

    Se disuelve cualquier tipo de tensión que tenías con tus compañeros. Vuelve el buen clima laboral y la colaboración que necesitabas para poder avanzar. Este jueves verás la cosecha de tu esfuerzo.

    Horóscopo Sagitario este jueves (23 de noviembre-21 de diciembre)

    Elementos distractores estarán a tu alrededor. Céntrate en tus funciones o, de lo contrario, perderías horas en asuntos de poca importancia. No te permitas una sobrecarga laboral.

    Horóscopo Capricornio este jueves (22 de diciembre-20 de enero)

    No pierdas tiempo y avanza todo lo que puedas. De lo contrario, podrías no cumplir un plazo de entrega y esto afectaría tu imagen profesional. Solicita el apoyo de tus compañeros y avanzarás.

    Horóscopo Acuario este jueves (21 de enero-19 de febrero)

    Terminas una actividad laboral para iniciar otra que demandará mucho esfuerzo. Necesitas hacer una pausa para poder descansar o, de lo contrario, el cansancio afectaría tu desempeño.

    Horóscopo Piscis este jueves (20 de febrero-20 de marzo)

    Por más que el ambiente te parezca hostil, no te conviene tomar decisiones precipitadas a nivel laboral. Renunciar sin tener una alternativa entre tus manos sería perjudicial. Espera y reflexiona.

    Jhan Sandoval: horóscopo de este jueves

    Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y las predicciones diarias.

    ¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

    Horóscopo de este jueves de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Qué signo soy según mi fecha de nacimiento? Estas y otras preguntas tienen aquí una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Simplemente, encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

    Signos zodiacales por mes

    Signo ZodiacalPeriodoMeses Relacionados
    Capricornio22 de diciembre - 19 de eneroDiciembre, Enero
    Acuario20 de enero - 18 de febreroEnero, Febrero
    Piscis19 de febrero - 20 de marzoFebrero, Marzo
    Aries21 de marzo - 19 de abrilMarzo, Abril
    Tauro20 de abril - 20 de mayoAbril, Mayo
    Géminis21 de mayo - 20 de junioMayo, Junio
    Cáncer21 de junio - 22 de julioJunio, Julio
    Leo23 de julio - 22 de agostoJulio, Agosto
    Virgo23 de agosto - 22 de septiembreAgosto, Septiembre
    Libra23 de septiembre - 22 de octubreSeptiembre, Octubre
    Escorpio23 de octubre - 21 de noviembreOctubre, Noviembre
    Sagitario22 de noviembre - 21 de diciembreNoviembre, Diciembre

    Horóscopo occidental, horóscopo chino e hindú según signo zodiacal

    Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los doce signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y proporciona una visión integral de cómo se interpreta la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

    ¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?

    La astrología es una disciplina que divide los doce signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

    Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, aportando claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, actuando como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, con su naturaleza fluida y adaptable, se ajustan constantemente a las circunstancias. Los signos de agua, como Cáncer, Escorpio y Piscis, destacan por su capacidad de adaptación.

    Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

    Signos zodiacales por elemento

    ElementoSigno ZodiacalFechas
    AguaCáncer25 de junio - 22 de julio
    AguaEscorpio23 de octubre - 22 de noviembre
    AguaPiscis19 de febrero - 20 de marzo
    AireAcuario20 de enero - 18 de febrero
    AireGéminis21 de mayo - 24 de junio
    AireLibra24 de septiembre - 22 de octubre
    FuegoAries21 de marzo - 20 de abril
    FuegoLeo23 de julio - 23 de agosto
    FuegoSagitario22 de noviembre - 21 de diciembre
    TierraCapricornio22 de diciembre - 19 de enero
    TierraTauro21 de abril - 20 de mayo
    TierraVirgo24 de agosto - 23 de septiembre
    SOBRE EL AUTOR:
    Horóscopo de HOY jueves 18 junio del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud
    Jhan Sandoval

    Jhan Sandoval es astrólogo y tarotista peruano. Se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. Desde el 2017 a la fecha. Citas con Jhan Sandoval: 972709222 Jhan, lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7:50 AM en el programa Señales que se transmite en el fanpage de Wapa.pe, además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y predicciones cada día de la semana.

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