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Horóscopo de HOY lunes 15 junio del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud

¿Qué dice el horóscopo sobre tu signo? Lee las predicciones de Jhan Sandoval para este lunes 15 de junio del 2026.

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    Horóscopo de HOY lunes 15 junio del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud
    Horóscopo de HOY lunes 15 junio del 2026 con Jhan Sandoval
    Horóscopo de HOY lunes 15 junio del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud

    Este lunes, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo con una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía, desglosamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este lunes 15 de junio del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino este lunes. Sigue leyendo para obtener todas las respuestas.

    Horóscopo Aries este lunes (21 de marzo-20 de abril)

    Es posible que recibas un dinero, tengas un reembolso o encuentres en oferta eso que hace tiempo deseabas comprar. Será un día de pequeñas alegrías y satisfacciones. Evita gastos excesivos.

    Horóscopo Tauro este lunes (21 de abril-21 de mayo)

    Tendrás una propuesta que implica involucrarte en algo novedoso, esto te haría pensar en lo riesgoso y no en las conveniencias que trae consigo. No pierdas oportunidades por temor y arriésgate.

    Horóscopo Géminis este lunes (22 de mayo-21 de junio)

    Un compañero que compite contigo cuestionará la manera en que ejecutas tu labor, y podría hacerlo frente a tus superiores. No caigas en provocaciones y trata de mantener la diplomacia.

    Horóscopo Cáncer este lunes (22 de junio-22 de julio)

    Has estado evitando tomar decisiones por falta de información. Hoy tocarás este tema con alguien especialista en el asunto que te preocupa. Su orientación es clave para que puedas avanzar. 

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    Horóscopo Leo este lunes (23 de julio-23 de agosto)

    Serás muy receptivo a las ideas o sugerencias de otras personas. Tendrás inspiración y capacidad creativa para resolver todo problema que se ponga al frente. En el amor, día de reconciliación.

    Horóscopo Virgo este lunes (24 de agosto-23 de septiembre)

    Luego de un tiempo de incertidumbre llega una nueva noticia que enrumbará tu vida laboral y económica. Se abre para ti una oportunidad de crecimiento. Ahora todo cambia para bien.

    Horóscopo Libra este lunes (24 de septiembre-23 de octubre)

    La agenda laboral será muy exigente, pero no perderás el enfoque y gracias a tu constancia todo lo podrás manejar. Evita llevar trabajo a casa y dales tiempo a las personas que amas. Te necesitan.

    Horóscopo Escorpio este lunes (24 de octubre-22 de noviembre)

    No te impongas frente a personas que pueden tener cargo superior al tuyo. Un mal manejo de las formas te cerraría puertas o apoyo importante. Sé diplomático y conseguirás tus objetivos.

    Horóscopo Sagitario este lunes (23 de noviembre-21 de diciembre)

    Estás por recibir una oferta de trabajo o de negocio que te permitirá crecer profesionalmente. Necesitas capacitarte y tener todo listo. Que nada sea un obstáculo para desarrollarte.

    Horóscopo Capricornio este lunes (22 de diciembre-20 de enero)

    Te sientes atrapado entre el exceso de trabajo y cierto agotamiento mental. Los plazos de entrega son ajustados. Necesitas priorizar y avanzar todo lo que puedas. Evita procrastinar.

    Horóscopo Acuario este lunes (21 de enero-19 de febrero)

    Haber puesto tu atención en otras cosas ha generado desorden y descuidos a tu alrededor. Es el momento de enfocarte y tomar las riendas de toda tu labor. No generes más retrasos.

    Horóscopo Piscis este lunes (20 de febrero-20 de marzo)

    Los retrasos que sientes no deben ser un motivo para abandonar tus proyectos. Sigue insistiendo, en poco tiempo todo se pondrá en marcha y lograrás esa mejora económica que necesitas.

    Jhan Sandoval: horóscopo de este lunes

    Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y las predicciones diarias.

    ¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

    Horóscopo de este lunes de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Qué signo soy según mi fecha de nacimiento? Estas y otras preguntas tienen aquí una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Simplemente, encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

    Signos zodiacales por mes

    Signo ZodiacalPeriodoMeses Relacionados
    Capricornio22 de diciembre - 19 de eneroDiciembre, Enero
    Acuario20 de enero - 18 de febreroEnero, Febrero
    Piscis19 de febrero - 20 de marzoFebrero, Marzo
    Aries21 de marzo - 19 de abrilMarzo, Abril
    Tauro20 de abril - 20 de mayoAbril, Mayo
    Géminis21 de mayo - 20 de junioMayo, Junio
    Cáncer21 de junio - 22 de julioJunio, Julio
    Leo23 de julio - 22 de agostoJulio, Agosto
    Virgo23 de agosto - 22 de septiembreAgosto, Septiembre
    Libra23 de septiembre - 22 de octubreSeptiembre, Octubre
    Escorpio23 de octubre - 21 de noviembreOctubre, Noviembre
    Sagitario22 de noviembre - 21 de diciembreNoviembre, Diciembre

    Horóscopo occidental, horóscopo chino e hindú según signo zodiacal

    Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los 12 signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y proporciona una visión integral de cómo se interpreta la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

    Signo zodiacalFechasHoróscopo occidental,Horóscopo HindúHoróscopo Chino
    Acuario20 de enero - 18 de febreroUrano / SaturnoVayuTigre
    Aries21 de marzo - 20 de abrilMarte / PlutónTejas (fuego)Dragón
    Cáncer25 de junio - 22 de julioLunaJala (agua)Cabra 
    Capricornio22 de diciembre - 19 de eneroSaturnoPrithiviBuey
    Escorpio23 de octubre - 22 de noviembrePlutón / MarteJalaCerdo
    Géminis21 de mayo - 24 de junioMercurioVayu (aire)Caballo
    Leo23 de julio - 23 de agostoSolTejasMono
    Libra24 de septiembre - 22 de octubreVenusVayuPerro
    Piscis19 de febrero - 20 de marzoNeptuno / JúpiterJalaConejo
    Sagitario22 de noviembre - 21 de diciembreJúpiterTejasRata
    Tauro21 de abril - 20 de mayoVenus / TierraPrithivi (tierra)Serpiente
    Virgo24 de agosto - 23 de septiembreMercurioPrithiviGallo

    ¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?

    La astrología es una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

    Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, aportando claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, actuando como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, con su naturaleza fluida y adaptable, se ajustan constantemente a las circunstancias. Los signos de agua, como Cáncer, Escorpio y Piscis, destacan por su capacidad de adaptación.

    Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

    Signos zodiacales por elemento

    ElementoSigno ZodiacalFechas
    AguaCáncer25 de junio - 22 de julio
    AguaEscorpio23 de octubre - 22 de noviembre
    AguaPiscis19 de febrero - 20 de marzo
    AireAcuario20 de enero - 18 de febrero
    AireGéminis21 de mayo - 24 de junio
    AireLibra24 de septiembre - 22 de octubre
    FuegoAries21 de marzo - 20 de abril
    FuegoLeo23 de julio - 23 de agosto
    FuegoSagitario22 de noviembre - 21 de diciembre
    TierraCapricornio22 de diciembre - 19 de enero
    TierraTauro21 de abril - 20 de mayo
    TierraVirgo24 de agosto - 23 de septiembre
    SOBRE EL AUTOR:
    Horóscopo de HOY lunes 15 junio del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud
    Jhan Sandoval

    Jhan Sandoval es astrólogo y tarotista peruano. Se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. Desde el 2017 a la fecha. Citas con Jhan Sandoval: 972709222 Jhan, lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7:50 AM en el programa Señales que se transmite en el fanpage de Wapa.pe, además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y predicciones cada día de la semana.

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