Horóscopo de HOY domingo 03 de mayo del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud

¿Qué dice el horóscopo sobre tu signo? Lee las predicciones de Jhan Sandoval para hoy, domingo 3 de mayo de 2026.

Este domingo, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo revelador que promete darte una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía, desglosaremos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los eventos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este domingo 3 de mayo del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino este domingo. ¡Sigue leyendo para obtener todas las respuestas!

Horóscopo Aries hoy (marzo 21-abril 20)

Tienes muchas cosas por hacer y aprovecharás el día para avanzar con todo lo pendiente. Por la tarde, alguien se unirá a ti para apoyarte en lo que necesites. Todo estará en orden y bajo tu control.

Horóscopo Tauro hoy (abril 21-mayo 21)

Es posible que discutas con algunos familiares. Probablemente, estas diferencias se deban a la actitud de una persona joven que no actúa con madurez. Evita confrontarla y traten de no presionarla.

Horóscopo Géminis hoy (mayo 22-junio 21)

Una amistad se comunicará contigo y te invitará a una reunión que está organizando. Tienes muchos pendientes y no te conviene distraerte. Haz un sacrificio y dedícales el día a tus labores.

Horóscopo Cáncer hoy (junio 22-julio 22)

Tienes un reencuentro con la persona que quieres. Ambos tienen dudas que hoy se podrán aclarar y es posible que decidan continuar con la relación. Recibirás noticias del extranjero.

Horóscopo Leo hoy (julio 22-agosto 23)

No te estás mostrando muy interesado en esa persona que realmente llama tu atención. Si no cambias de actitud, notarás cada vez más distancia de su parte. De ti depende recuperar su cariño.

Horóscopo Virgo hoy (agosto 24-septiembre 23)

Los días han pasado y sabes que esa pelea y las cosas que se dijeron fueron innecesarias. Buscarás a esa persona para disculparte y lo harás desde el corazón. Propiciarás una reconciliación.

Horóscopo Libra hoy (septiembre 24-octubre 23)

Estás guardando sentimientos y opiniones que necesitas expresar. Esa persona se está equivocando contigo y no lo reconoce ni puede verlo porque no se lo dices. Sé directo y recapacitará.

Horóscopo Escorpio hoy (octubre 24-noviembre 22)

Por el hecho de haber cometido errores, no puedes sentirte con derecho a juzgar y condicionar a cada momento a esa persona. Cada vez se siente más agotada y se alejará si no cambias.

Horóscopo Sagitario hoy (noviembre 23-diciembre 21)

Alguien que desea recuperarte prometerá cambiar y hablará de compromisos y formalidad para convencerte, pero tus sentimientos ya no son los mismos. Díselo y trata de no lastimar.

Horóscopo Capricornio hoy (diciembre 22-enero 20)

Esa persona no se siente conforme con la manera en la que te estás disculpando. Necesita que expreses más tus sentimientos y tu deseo de cambiar las cosas. Hazlo y todo mejorará.

Horóscopo Acuario hoy (enero 21-febrero 19)

Aunque es divertida y atractiva, esa persona que has estado conociendo no es muy madura y decidirás alejarte de ella. Es posible que realices un paseo o un viaje corto. Necesitas distraerte y relajarte.

Horóscopo Piscis hoy (20 de febrero-marzo 20)

Una persona que te aprecia te ayudará a reflexionar y a darte cuenta de que no te puedes aferrar a nadie, menos a alguien que no entrega lo que tú brindas. Analiza tu relación y toma decisiones.

Jhan Sandoval Horóscopo HOY

Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en el fanpage de Wapa.pe. Además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y predicciones cada día de la semana.

¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

Horóscopo de hoy de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Qué signo soy según mi fecha de nacimiento? Estas y otras preguntas tienen aquí una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Simplemente, encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

Signos zodiacales por mes

Signo Zodiacal Periodo Meses Relacionados Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Diciembre, Enero Acuario 20 de enero - 18 de febrero Enero, Febrero Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Febrero, Marzo Aries 21 de marzo - 19 de abril Marzo, Abril Tauro 20 de abril - 20 de mayo Abril, Mayo Géminis 21 de mayo - 20 de junio Mayo, Junio Cáncer 21 de junio - 22 de julio Junio, Julio Leo 23 de julio - 22 de agosto Julio, Agosto Virgo 23 de agosto - 22 de septiembre Agosto, Septiembre Libra 23 de septiembre - 22 de octubre Septiembre, Octubre Escorpio 23 de octubre - 21 de noviembre Octubre, Noviembre Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Noviembre, Diciembre

Horóscopo occidental, Horóscopo chino e hindú según signo zodiacal

Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los 12 signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y proporciona una visión integral de cómo se interpreta la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

Signo zodiacal Fechas Horóscopo occidental, Horóscopo Hindú Horóscopo Chino Acuario 20 de enero - 18 de febrero Urano / Saturno Vayu Tigre Aries 21 de marzo - 20 de abril Marte / Plutón Tejas (fuego) Dragón Cáncer 25 de junio - 22 de julio Luna Jala (agua) Cabra Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Saturno Prithivi Buey Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Plutón / Marte Jala Cerdo Géminis 21 de mayo - 24 de junio Mercurio Vayu (aire) Caballo Leo 23 de julio - 23 de agosto Sol Tejas Mono Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Venus Vayu Perro Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Neptuno / Júpiter Jala Conejo Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Júpiter Tejas Rata Tauro 21 de abril - 20 de mayo Venus / Tierra Prithivi (tierra) Serpiente Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Mercurio Prithivi Gallo

¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?

La astrología es una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, aportando claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, actuando como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, con su naturaleza fluida y adaptable, fluyen constantemente y se ajustan a las circunstancias. Los signos de agua, como Cáncer, Escorpio y Piscis, se destacan por su capacidad de adaptación.

Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

Signos zodiacales por elemento