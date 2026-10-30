Horóscopo de HOY sábado 31 de octubre de 2026 con Jhan Sandoval: ¿qué te espera según el tarot?

Este sábado, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo con una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía presentamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este sábado 31 de octubre del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino. Sigue leyendo para encontrar todas las respuestas.

Una energía especial te acompañará, lo que te permitirá levantarte desde muy temprano y avanzar en todos tus pendientes. Por la noche, asistirás a un evento que disfrutarás mucho. Evita excesos.

Aún te duele el comportamiento que tuvo esa persona contigo. Cuidado con generar rencor y dejar que ese sentimiento te conduzca a decir cosas que puedan herir. Contrólate y reflexiona.

Luego de circunstancias negativas y de pérdida, se presentará una oportunidad a nivel laboral que será muy positiva. No lo dudes y acéptala. En el amor, llega alguien nuevo. Te sorprenderás.

Horóscopo Cáncer hoy (junio 22-julio 22)

A pesar de los obstáculos que enfrentas, tendrás la energía, el valor y la fuerza para ganar cualquier batalla. En el amor, los celos podrían conducirte a un conflicto innecesario. Puedes evitarlo.

Horóscopo Leo hoy (julio 22-agosto 23)

Invertirás dinero en el bienestar familiar o en la decoración de tu casa, te sentirás satisfecho con los resultados. En lo social, te reunirás con amistades y pasarás un excelente momento. Lo necesitabas.

Horóscopo Virgo hoy (agosto 24-septiembre 23)

No tienes deseos de ver a nadie, esto te llevaría a obviar mensajes, no responder llamadas ni aceptar las invitaciones que algunas amistades te harán. Piénsalo, necesitas distraerte y relajarte.

Horóscopo Libra hoy (septiembre 24-octubre 23)

No sigas ahondando en una historia que ya terminó. Aunque puede costarte, haz el esfuerzo de cerrar capítulos si deseas iniciar una nueva historia sentimental. Nada del pasado volverá.

Horóscopo Escorpio hoy (octubre 24-noviembre 22)

No dejes que los pensamientos negativos te invadan. Necesitas conversar con alguien de confianza y confesar todo lo que estás sintiendo. Contarás con apoyo para superar este mal momento.

Horóscopo Sagitario hoy (noviembre 23-diciembre 21)

Has tenido una semana muy desgastante y decidirás desconectarte y descansar. Hoy recuperarás el sueño perdido. En el amor, no dejes de responder a esa persona que necesita una respuesta.

Horóscopo Capricornio hoy (diciembre 22-enero 20)

Estarás conectado con tus sentimientos y te será fácil expresarlos, esto te permitirá acercarte a la persona que extrañas y reconciliarte. Es posible que realices un viaje corto. Lo disfrutarás.

Horóscopo Acuario hoy (enero 21-febrero 19)

Cuidado, aléjate de alguien que sabes no es honesto con sus sentimientos. Es posible que gastes dinero en algo que no necesitas. Establece límites y evitarás perder tu estabilidad económica.

Horóscopo Piscis hoy (20 de febrero-marzo 20)

Notas a la persona que te interesa distante. No insistas en buscar explicaciones y motivos. Con el correr de los días notarás un cambio de su parte que te permitirá aclarar todo malentendido.

Jhan Sandoval: horóscopo de este sábado

Jhan Sandoval se inició a los quince años en el mundo de la astrología y el tarot. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y en el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en la página de Facebook de Wapa.pe. Además, publica en nuestra página web el horóscopo semanal y las predicciones diarias.

¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

Horóscopo de este 29 de octubre del 2026 de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Cuál soy según mi fecha de nacimiento? Esta y otras preguntas se responden aquí con una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Solo encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

Signos zodiacales por mes

Signo Zodiacal Periodo Meses Relacionados Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Diciembre, Enero Acuario 20 de enero - 18 de febrero Enero, Febrero Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Febrero, Marzo Aries 21 de marzo - 19 de abril Marzo, Abril Tauro 20 de abril - 20 de mayo Abril, Mayo Géminis 21 de mayo - 20 de junio Mayo, Junio Cáncer 21 de junio - 22 de julio Junio, Julio Leo 23 de julio - 22 de agosto Julio, Agosto Virgo 23 de agosto - 22 de septiembre Agosto, Septiembre Libra 23 de septiembre - 22 de octubre Septiembre, Octubre Escorpio 23 de octubre - 21 de noviembre Octubre, Noviembre Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Noviembre, Diciembre

Horóscopo occidental, chino e hindú según signo zodiacal

Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas astrológicos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los doce signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y ofrece una visión integral de cómo se interpretan la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

Signo zodiacal Fechas Horóscopo occidental, Horóscopo Hindú Horóscopo Chino Acuario 20 de enero - 18 de febrero Urano / Saturno Vayu Tigre Aries 21 de marzo - 20 de abril Marte / Plutón Tejas (fuego) Dragón Cáncer 25 de junio - 22 de julio Luna Jala (agua) Cabra Capricornio 22 de diciembre - 19 de enero Saturno Prithivi Buey Escorpio 23 de octubre - 22 de noviembre Plutón / Marte Jala Cerdo Géminis 21 de mayo - 24 de junio Mercurio Vayu (aire) Caballo Leo 23 de julio - 23 de agosto Sol Tejas Mono Libra 24 de septiembre - 22 de octubre Venus Vayu Perro Piscis 19 de febrero - 20 de marzo Neptuno / Júpiter Jala Conejo Sagitario 22 de noviembre - 21 de diciembre Júpiter Tejas Rata Tauro 21 de abril - 20 de mayo Venus / Tierra Prithivi (tierra) Serpiente Virgo 24 de agosto - 23 de septiembre Mercurio Prithivi Gallo

La astrología es una disciplina que divide los doce signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, lo que aporta claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, y actúan como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas nacidas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, de naturaleza fluida y adaptable, se ajustan a las circunstancias. Cáncer, Escorpio y Piscis se destacan por su capacidad de adaptación.

Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y las oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

Signos zodiacales por elemento