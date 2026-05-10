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Horóscopo de HOY domingo 10 de mayo del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud

¿Qué dice el horóscopo sobre tu signo? Lee las predicciones de Jhan Sandoval para hoy, domingo 10 de mayo de 2026.

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    Horóscopo de HOY domingo 10 de mayo del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud
    Horóscopo de HOY domingo 10 de mayo del 2026 con Jhan Sandoval
    Horóscopo de HOY domingo 10 de mayo del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud

    Este domingo, Jhan Sandoval te ofrece un horóscopo revelador que promete darte una visión clara sobre lo que te espera. En esta guía, desglosamos las predicciones para cada signo en áreas clave, como el amor, el trabajo, la salud y las finanzas. Esta información te permitirá tomar decisiones informadas y prepararte para los acontecimientos del día. ¿Tienes curiosidad por saber qué sorpresas trae el horóscopo de este domingo 10 de mayo del 2026? No te pierdas nuestra cobertura completa y descubre cómo las estrellas pueden guiar tu camino este domingo. ¡Sigue leyendo para obtener todas las respuestas!

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    Horóscopo Aries hoy (marzo 21-abril 20)

    Te has mantenido al margen de algunas reuniones familiares, pero el evento que hoy reúne a los tuyos será muy divertido. Todos tendrán un comportamiento armonioso y amable contigo. Lo disfrutarás.

    Horóscopo Tauro hoy (abril 21-mayo 21)

    Esa discusión que te alejó de un ser querido no debe ser un impedimento para acercarte y disfrutar de este día en familia. Acércate, esa persona también espera limar toda aspereza.

    Horóscopo Géminis hoy (mayo 22-junio 21)

    No insistas en saber cosas de un familiar que desea mantener su vida privada al margen de cualquier conversación. Tu curiosidad podría ser malinterpretada. Evita compras innecesarias y ahorra.

    Horóscopo Cáncer hoy (junio 22-julio 22)

    Un familiar podría tocar temas sensibles para ti. Evita reaccionar o decir cosas que pueden acarrear un mayor conflicto. Depende de ti que todos pasen un excelente momento. Recuérdalo.

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    Horóscopo Leo hoy (julio 22-agosto 23)

    No pierdas la mañana en cosas de poca importancia. Las horas pasan rápido y necesitas organizarlo todo para esa reunión que acercará a tus seres queridos. Pasarás un momento muy divertido.

    Horóscopo Virgo hoy (agosto 24-septiembre 23)

    Aunque la nostalgia por la distancia de algunos seres queridos te acompañe, habrá motivos para celebrar y compartir el día con gente especial. Olvídate de los problemas y trata de relajarte.

    Horóscopo Libra hoy (septiembre 24-octubre 23)

    Esa persona que se mantuvo alejada por haber malinterpretado tus palabras volverá a acercarse. Aún no perdonas su comportamiento, pero evita ser cortante y demuestra el cariño que le tienes.

    Horóscopo Escorpio hoy (octubre 24-noviembre 22)

    Estarás lleno de fuerza y energía positiva para avanzar con todos tus pendientes y liberar la tarde para asistir a esa reunión que congregará a las personas que amas. Habrá alegrías y diversión.

    Horóscopo Sagitario hoy (noviembre 23-diciembre 21)

    Un ser querido que sabe de los conflictos que tuviste con un familiar hará lo posible para que ambos resuelvan sus diferencias y se reconcilien. No pongas barreras y permite el acercamiento.

    Horóscopo Capricornio hoy (diciembre 22-enero 20)

    Tus actividades te han mantenido alejado de asuntos familiares pendientes de resolución. Les dedicarás más tiempo a tus seres queridos y, en especial, a ese adulto mayor que tanto te necesita.

    Horóscopo Acuario hoy (enero 21-febrero 19)

    No tienes mucho interés en asistir a ese evento familiar que se ha organizado entre los tuyos. Muchas personas esperan tu presencia. Evita tener algún desaire y date un espacio para compartir.

    Horóscopo Piscis hoy (20 de febrero-marzo 20)

    Recibirás personas en casa. Harás lo posible por sorprender a los que amas con algunos preparativos. Todo saldrá tal y como lo planifiques. Tendrás comunicación con familiares en el extranjero.

    Jhan Sandoval Horóscopo HOY

    Jhan Sandoval se inició a la corta edad de 15 años en el mundo de la astrología y el tarotismo. Entre 2006 y 2014 se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. En 2008 se inició como columnista del diario La República. Desde 2017, Jhan lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7.50 a. m. en el programa 'Señales', que se transmite en el fanpage de Wapa.pe. Además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y las predicciones de cada día.

    ¿Qué signo soy de acuerdo con mi fecha de nacimiento?

    Horóscopo de hoy de Jhan Sandoval. ¿Cuál es mi signo zodiacal? ¿Qué signo soy según mi fecha de nacimiento? Estas y otras preguntas tienen aquí una guía rápida basada en el cuadro de signos zodiacales. Cada signo se asocia con un periodo específico del año. Simplemente, encuentra tu fecha de nacimiento en el rango correspondiente y descubre tu signo zodiacal.

    Signos zodiacales por mes

    Signo ZodiacalPeriodoMeses Relacionados
    Capricornio22 de diciembre - 19 de eneroDiciembre, Enero
    Acuario20 de enero - 18 de febreroEnero, Febrero
    Piscis19 de febrero - 20 de marzoFebrero, Marzo
    Aries21 de marzo - 19 de abrilMarzo, Abril
    Tauro20 de abril - 20 de mayoAbril, Mayo
    Géminis21 de mayo - 20 de junioMayo, Junio
    Cáncer21 de junio - 22 de julioJunio, Julio
    Leo23 de julio - 22 de agostoJulio, Agosto
    Virgo23 de agosto - 22 de septiembreAgosto, Septiembre
    Libra23 de septiembre - 22 de octubreSeptiembre, Octubre
    Escorpio23 de octubre - 21 de noviembreOctubre, Noviembre
    Sagitario22 de noviembre - 21 de diciembreNoviembre, Diciembre

    Horóscopo occidental, Horóscopo chino e hindú según signo zodiacal

    Cuando hablamos de astrología, es importante reconocer que diferentes culturas han desarrollado sus propios sistemas de horóscopos, cada uno con características y simbolismos únicos. A continuación, te presentamos un cuadro comparativo que detalla los 12 signos zodiacales del horóscopo occidental, chino e hindú, y proporciona una visión integral de cómo se interpreta la personalidad y el destino según estas tres tradiciones astrológicas.

    Signo zodiacalFechasHoróscopo occidental,Horóscopo HindúHoróscopo Chino
    Acuario20 de enero - 18 de febreroUrano / SaturnoVayuTigre
    Aries21 de marzo - 20 de abrilMarte / PlutónTejas (fuego)Dragón
    Cáncer25 de junio - 22 de julioLunaJala (agua)Cabra 
    Capricornio22 de diciembre - 19 de eneroSaturnoPrithiviBuey
    Escorpio23 de octubre - 22 de noviembrePlutón / MarteJalaCerdo
    Géminis21 de mayo - 24 de junioMercurioVayu (aire)Caballo
    Leo23 de julio - 23 de agostoSolTejasMono
    Libra24 de septiembre - 22 de octubreVenusVayuPerro
    Piscis19 de febrero - 20 de marzoNeptuno / JúpiterJalaConejo
    Sagitario22 de noviembre - 21 de diciembreJúpiterTejasRata
    Tauro21 de abril - 20 de mayoVenus / TierraPrithivi (tierra)Serpiente
    Virgo24 de agosto - 23 de septiembreMercurioPrithiviGallo

    ¿Qué elemento eres según tu signo zodiacal?

    La astrología es una disciplina que divide los 12 signos del zodiaco en cuatro elementos fundamentales: fuego, tierra, aire y agua, cada uno con características únicas que influyen en quienes nacen bajo su influencia.

    Los signos zodiacales de fuego, como Aries, Leo y Sagitario, se distinguen por su creatividad y habilidad para percibir la realidad en su totalidad, aportando claridad en diversas circunstancias. Por otro lado, los signos zodiacales de tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio, son reconocidos por su sensatez, perseverancia, organización y enfoque pragmático; la tierra simboliza lo concreto y es esencial para nuestra existencia material. Los signos zodiacales de aire, representados por Géminis, Libra y Acuario, simbolizan el movimiento y la conexión, actuando como un puente entre el cielo y la tierra. Las personas bajo estos signos son hábiles en la comunicación, la interacción social y disfrutan de la aventura. Por último, los signos zodiacales de agua, con su naturaleza fluida y adaptable, fluyen constantemente y se ajustan a las circunstancias. Los signos de agua, como Cáncer, Escorpio y Piscis, se destacan por su capacidad de adaptación.

    Cada signo zodiacal está asociado a un elemento que ayuda a comprender mejor los desafíos y oportunidades que se presentan en la vida cotidiana.

    Signos zodiacales por elemento

    ElementoSigno ZodiacalFechas
    AguaCáncer25 de junio - 22 de julio
    AguaEscorpio23 de octubre - 22 de noviembre
    AguaPiscis19 de febrero - 20 de marzo
    AireAcuario20 de enero - 18 de febrero
    AireGéminis21 de mayo - 24 de junio
    AireLibra24 de septiembre - 22 de octubre
    FuegoAries21 de marzo - 20 de abril
    FuegoLeo23 de julio - 23 de agosto
    FuegoSagitario22 de noviembre - 21 de diciembre
    TierraCapricornio22 de diciembre - 19 de enero
    TierraTauro21 de abril - 20 de mayo
    TierraVirgo24 de agosto - 23 de septiembre
    SOBRE EL AUTOR:
    Horóscopo de HOY domingo 10 de mayo del 2026 con Jhan Sandoval: las mejores predicciones para tu signo en amor, dinero y salud
    Jhan Sandoval

    Jhan Sandoval es astrólogo y tarotista peruano. Se formó en la Escuela de Astrología Casa XI y el Centro Astrológico de Buenos Aires, CABA. Desde el 2017 a la fecha. Citas con Jhan Sandoval: 972709222 Jhan, lee en vivo el tarot todos los lunes a las 7:50 AM en el programa Señales que se transmite en el fanpage de Wapa.pe, además, en nuestra página web publica el horóscopo semanal y predicciones cada día de la semana.

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