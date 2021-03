Mario Irivarren quiere vivir en Miami por Vania Bludau | VIDEO

Mario Irivarren sorprendió al revelar todo lo que haría por Vania Bludau, incluso, irse a vivir a Miami para poder vivir su romance. Como se recuerda, la pareja asistió a En boca de todos, donde la conductora Jazmín Pinedo le preguntó sobre su relación.

Irivarren señaló que efectivamente es complicado, es por ello que ha pensado en dejar todo en Perú para irse a Miami, lugar donde vive su amada.

"Lo he pensado, si lo haría (vivir en Miami). Es difícil, pero no lo descarto”, señaló el guerrero.

Como se recuerda, para verse, la pareja ha tenido ponerse de acuerdo. Un tiempo Mario Irivarren va para allá, mientras que Vania viene a Perú. Sin embargo, la situación es difícil.

En otro momento, la pareja habló sobre el incidente que protagonizó cuando fueron intervenidos por la policía. Esto por hacer una reunión en plena pandemia.

“Mi intención no es meter el cuchillo en la herida. No es mi intención, no es mi estilo, pero no puedo justificar las malas acciones. Que tire la primera piedra quien no se haya equivocado”, dijo la conductora de “En boca de todos”, a lo que Mario Irivarren no dudó en responder.

“No hay nada que justificar, cuando uno se equivoca tiene que pedir perdón y no tengo problema en volver a hacerlo”, enfatizó.

Vania Bludau llora al recordar su mala actitud ante la policía

Por su parte, Vania Bludau no pudo contener el llanto y confesó que se sentía muy avergonzada por su bochornosa actitud en quella ocasión.

“Estoy apenada, lo que dije no era por justificarme, porque querer contar lo que pasó. Estoy avergonzada por lo que pasó, no he tenido la facilidad de acercarme a un programa de televisión. Yo cada vez que he venido a Perú ha sido para trabajar”, dijo señaló.

Ante ello, Jazmín Pinedo no dudó en darle su respaldo e indicar lo pricnipal es haber aprendido de nuestros errores.

“En la vida nos vamos a equivocar, somos seres humanos, pero lo rescatable es saber que reconocieron su error. Sé, Mario que te han retirado de algunos lugares, que esto les sirva como ejemplo. Que aprendamos a resolverlos. La idea es levantarte y no volver a pasar lo mismo”, comentó Jazmín Pinedo.

Asimismo, Vania Bludau se defendió de los ataques que viene recibiendo tras ser catalogada como la influencia para Mario.

“No quiero pegarle de llorona. Si me dolió muchísimo que me acusen de algo que no es verdad, Mario ya es grande. Cada mensaje y comentario han sido súper fuertes, me ponen como mal ejemplo, el cual creo que no lo soy. Él y yo somos felicidad, pero desde eso, la relación se puso tensa. Pido disculpas de corazón”, dijo la modelo.