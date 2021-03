Vania Bludau llora al recordar su mala actitud ante la policía

Vania Bludau y Mario Irivarren asistieron al set de En boca de todos y hablaron sobre el bochornoso incidente que protagonizaron cuando la policía los intervino.

La conductora Jazmín Pinedo señaló que no quería hacer leña del árbol caído, pero era necesario preguntarles cómo se sentían al respecto.

Ante ello, Vania Bludau no pudo evitar quebrarse, y señalar que estaba muy avergonzada.

“Yo en realidad estoy bien apenada por lo que pasó, estoy avergonzada, porque no es lo que me gustaría que la gente vea de mi. Tampoco he sido la mejor imagen en toda mi época en televisión, pero los últimos años los he ido llevando muy bien. Es penoso regresar para mi en estas circunstancias”, indicó Vania Bludau.

Por su parte, Pinedo señaló que en la vida uno siele equivocarse, sin embargo, es importante que se aprenda de ello.

“En la vida nos vamos a equivocar, somos seres humanos, pero lo rescatable es saber que reconocieron su error. Sé, Mario que te han retirado de algunos lugares, que esto les sirva como ejemplo. Que aprendamos a resolverlos. La idea es levantarte y no volver a pasar lo mismo”, comentó la conductora dde En boca de todos.

Sin embargo, también se refirió a quienes la responsabilizaron por la actitud de Mario Irivarren.

“No quiero pegarle de llorona. Si me dolió muchísimo que me acusen de algo que no es verdad, Mario ya es grande. Cada mensaje y comentario han sido súper fuertes, me ponen como mal ejemplo, el cual creo que no lo soy. Él y yo somos felicidad, pero desde eso, la relación se puso tensa. Pido disculpas de corazón”, señaló la modelo.