Vania Bludau enfrenta a sus detractores: "Tampoco vengan a darse como ejemplo de civismo"

La modelo Vania Bludau no es de las que se queda callada y si tiene que defenderse lo hace. Así que, tras el polémico incidente que protagonizó junto a Mario Irivarren en Punta Hermosa al querer mandar a Ticlio a un grupo de efectivos policiales ha salido a hablar.

La influencer no solo se disculpó por su comportamiento ante sus seguidores a través del programa “Amo y fuego”, sino que se quejó públicamente por los “mensajes de odio” que estaría recibiendo.

Por ello, algunos de sus fans no dudaron en defenderla en una de sus últimas publicaciones, no obstante, más internautas arremetieron contra ella.

“¿La aplaudimos entonces?”, preguntó un usuario a los defensores de Vania Bludau.

Ante esto, Vania Bludau salió con la espada desenvainada y respondió a sus detractores al decirles que vengan a mostrarse como ejemplo de civismo: “No, pero tampoco vengan a darse ver como los mejores ciudadanos”.

Mario Irivarren arremetió contra usuario que lo criticó por pedir ayuda para un niño

El modelo ha estado metido en varios escándalos desde que regresó con Vania Bludau de Miami, y quiso usar la popularidad que tiene para ayudar a un niño que necesita donación de sangre para poder realizar una operación al corazón, pero no pensó que esta petición le iba a traer una avalancha de críticas.

"Vania y yo fuimos a donar (sangre), pero yo no pude donar por mi tatuaje. Aprovecho a hacerle una invitación para donar (sangre). Anímate y anda, a ti que todo lo que hago te molesta y de todo te quejas y que escribiendo mensajes de tu celular no cambias nada, si tanto te molesta todo lo que viene de mí, si dices que solo público no hago nada más, haz la diferencia y dona. Anímate y haz la diferencia", sostuvo Mario Irivarren.