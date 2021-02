Mario Irivarren increpó a usuario que lo criticó por pedir que donen sangre para un niño

Mario Irivarren que en las últimas semanas ha estado en el ojo de la tormenta decidió olvidarse de los problemas y usar su popularidad para pedir a sus seguidores que donen sangre para un niño que lo necesitaba porque lo iban a operar del corazón. Pero no pensó que esta petición le traería cola, y no dudó en arremeter contra un usuario que lo cuestionó por la petición.

Resulta que el internauta que le escribió a Mario le pedía que él done sangre para ayudar al menor, algo que el chico reality no aguantó y decidió aclarar el tema para no recibir más hate en Instagram.

Mario Irivarren comentó que él no pudo donar sangre por un tatuaje que realizó hace poco, pero su pareja, Vania Bludau, si logró hacer la donación para poder ayudar el menor.

"Vania y yo fuimos a donar (sangre), pero yo no pude donar por mi tatuaje. Aprovecho a hacerle una invitación para donar (sangre). Anímate y anda, a ti que todo lo que hago te molesta y de todo te quejas y que escribiendo mensajes de tu celular no cambias nada, si tanto te molesta todo lo que viene de mí, si dices que solo público no hago nada más, haz la diferencia y dona. Anímate y haz la diferencia", sostuvo Mario Irivarren.

Asimismo, dijo que los usuarios de las redes sociales nunca están satisfechos con lo que hace y siguió pidiendo que sigan ayudando con la donación de sangre porque, tras hacer el anuncio, solo una persona se llegó a comunicar con el papá del pequeño.

“¿Qué es lo que quieren? ¿Qué situación de este mundo para las personas que ven lo malo en todo? ¿Por qué cuando uno hace algo malo eso merece ser difundido en todas las plataformas? y cuando haces algo bueno, eso es para ti, calladito”, dijo Mario Irivarren.