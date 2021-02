Alisson Lozz podría quedar ciega si no recibe atención de inmediata

Hace un año Allisson Lozz confesó a través de una transmisión en sus redes sociales que sus ojos no estaban del todo bien y hasta pensó que podía quedar totalmente ciega.

En ese video reveló a sus seguidores que desde muy niña ha tenido que utilizar lentes y que su mayor sueño era cumplir la mayoría de edad para operarse los ojos, no obstante, esto no fue posible. E incluso los doctores le afirmaron que perdería la vista a la edad de 30 años.

Ante esta triste noticia, Allisson no quedó paralizada y viajó a Estados Unidos para que buscar una segunda opinión.

La exactriz comentó que tiene tres tipos de enfermedades, las cuales por fortuna son tratables.

"Me vieron en total cinco especialistas y confirmaron que no tengo queratocono. Tengo dos tipos de enfermedad, mi ojo es muy largo y eso hace que no entre la luz adecuadamente, lo que hace que tenga una graduación muy muy alta. La otra enfermedad es que en mi pupila tengo como dos montañitas que cuando lo ven microscópicamente sí se notan”, contó la exartista mexicana.

Allisson Lozz recordada por interpretar a Paloma en la telenovela, “En nombre del amor”, no pudo evitar quebrarse, porque no se quedará ciega a los 30 años, como le habían asegurado otros médicos.

"Lo que me dijeron es que pueden hacer una cirugía para sustituirlo sistemáticamente, la buena noticia es que no, no me voy a quedar ciega a los 30 años ni a ninguna edad al parecer y eso me hace muy feliz, estoy muy agradecida con mi Dios. Tantos años creyendo esto y saber que hay solución es increíble, ya lloré mucho, estoy uy contenta. No me la creo. Vamos a veer lo de la cirugía, no es algo urgente, ya no hay prisa".