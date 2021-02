Mario a policía tras intervención: “yo me quiero ir al mar, papi, se me va el sol” 

Mario Irivarren fue intervenido junto a Vania Bludau por participar en una reunión en plena pandemia. La pareja dejó mucho que desear ante las autoridades.

En las imagenes que difundió el programa Magaly Medina TeVe se puede ver a la pareja siendo intervenida. Mientras Vania Bludau se mostró prepotente, Mario estaba más interesado de irse a la playa.

“Papi, allí está mi DNI, si quieres ponerme una multa, ponla, yo luego haré mi descargo”, se le escucha decir a Irivarren.

Además, agregó: “... pero yo me quiero ir al mar, papi, porque se me va el sol y hasta las 5 no más puedo”.

Cabe indicar que la pareja fue intervenida luego que los vecinos alertaran de esta fiesta en un departamento frente a la playa. Ninguno aceptó su error.

“Yo no voy a la comisaría porque yo estoy en mi casa, somos un grupo de amigos que hemos alquilado un casa”, indicó el chico reality.



Vania Bludau denigra a policías “Ustedes se irán a Ticlio a morirse de frío”

El programa de espectáculos ‘Magaly TV La Firme’ reveló la intervención que realizó la Policía a los chicos reality Mario Irivarren y Vania Bludau, después de haber estado haciendo una reunión en una casa de playa en Punta Hermosa.

Los vecinos fueron los que llamaron a las autoridades, por lo que la Policía llegó a realizar la intervención. Lo que sorprendió fue la reacción prepotente de los chicos reality.

En las imágenes se puede ver cómo Mario está más preocupado en irse a la playa, minimizando la labor de los policías.

En el video compartido, se puede ver cómo Vania denigra a los agentes de la Policía, a pesar que nos encontramos en estado de emergencia.

“Ustedes se van a ir a Ticlio, a Ticlio se van a morirse de frío”, se le puede escuchar a Vania, quien empezó a gritar y decir que solo se le interviene por ser personajes públicos.

Te dejamos el video de la intervención a la pareja: