Valeria Piazza a Mario: "Hay policías arriesgando su vida por nosotros”

Valeria Piazza, al igual que Rebeca Escribens, se mostró muy consternada con el comportamiento de Mario Irivarren hacia unos policías que lo intervinieron junto a Vania Bludau por hacer una reunión en plena cuarentena.

Como se recuerda, mientras Vannia Bludau dijo que iba a mandar a los policías a Ticlio poara que pasen frío, Mario Irivarre indicó: “Papi, allí está mi DNI, si quieres ponerme una multa, ponla, yo luego haré mi descargo”.

Además, agregó: “... pero yo me quiero ir al mar, papi, porque se me va el sol y hasta las 5 no más puedo”.

Ante ello, la conductora de América Espectáculos no dudó en darle un mensaje a Mario Irivarren, a quien señaló como amigo.

“Si considero a Mario mi amigo, lo conozco hace muchos años, y en todo este tiempo nunca había visto una actitud como esta. Realmente fue un error, que bueno que lo supo reconocer. Hay que recordar, todos los días hay militares, policías, cuerpo médico, arriesgando su vida por nosotros, a quienes les debemos agradecimiento y respeto”, dijo bastante afectada.

Como se recuerda, Mario Irivarren pidió disculpas a través de Instagram, indicando que estaba arrepentido de su comportamiento.

“Toda mi vida me he esforzado por hacer mi vida correcta y he tratado de trasmitirles principios y buenas formas. A pesar que hoy he fallado hoy, nuevamente les pido las disculpas del caso. Si se equivocan hay que saber asumir los errores. Espero sepan entender, soy un ser humano y tengo virtudes y defectos y días buenos y malos”, señaló.

