Mario Irivarren tras faltar el respeto a la PNP: "Me veo y siento vergüenza de mí"

Mario Irivarren rompió su silencio luego que su pareja Vania Bludau hizo mea culpa por su polémico comportamiento contra la Policía cuando fueron intervenidos en Punta Hermosa.

El exintegrante de 'Esto es guerra' pese a resaltar que no podía hablar con 'Amor y fuego' por un 'contrato', al parecer, vigente con el reality de América Televisión sostuvo en vivo:

“Yo me veo y siento vergüenza de mí. Ustedes me conocen y saben que esas no son las actitudes que me caracterizan, pero reconozco que me he equivocado y no me siento orgulloso para nada. Acepto las criticas y el sinsabor”, manifestó el empresario.

“Cuando uno se equivoca hay que saber reconocerlo y asumir la consecuencia de sus actos. Podría decir que yo tampoco me conozco, pero algunas veces no nos conocemos hasta que pasean situaciones como esta. Siempre he sido una persona pensante, pero bueno, esto ha sido un desacierto”, agregó en señal abierta.

Mario Irivarren en Instagram se arrepiente por faltar el respeto a la Policía

Por medio de su red social, el modelo también compartió un reflexivo mensaje a sus seguidores por su actitud.

¿Qué dijo Mario Irivarren a la PNP?

En las imágenes que difundió el programa de Magaly Medina se vio a la modelo prepotente, mientras, al joven se lo veía más interesados en ir a la playa.

“Papi, allí está mi DNI, si quieres ponerme una multa, ponla, yo luego haré mi descargo”, se le escucha decir a Irivarren, durante la intervención que hizo la PNP tras ser alertados por los vecinos de una fiesta en un departamento frente al mar.

Además, agregó: “... pero yo me quiero ir al mar, papi, porque se me va el sol y hasta las 5 no más puedo”.

Vania Bludau se mostró arrepentida por su comportamiento

“No tengo mucho en qué escudarme, pues la imágenes están más que claras. Me avergüenza que haya salido todo esto, se escapó de mis manos. Fue un momento que pasaron cosas, obviamente ha habido una reacción mía hacia algo que me dijeron, de la peor manera. No puedo decir absolutamente nada más, la calentura del momento hizo que todo se me saliera de las manos”, indicó la influencer.