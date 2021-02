Vania Bludau pide disculpas en vivo tras insultar a la policía

Vania Bludau se pronunció en 'Amor y fuego' luego de haber faltado el respeto a efectivos de la Policía Nacional, cuando la intervinieron junto a Mario Irivarren en una casa de playa en Punta Hermosa.

"No tengo mucho en qué escudarme porque las imágenes y audios están más que claros", inició la modelo.

"Sí me da vergüenza, se me escapó de las manos. No sé exactamente lo que se pasó en el reportaje. Fue una reacción que tuve cuando me dijeron algo, definitivamente fue de mala manera".

"Con la calentura del momento, se salió de las manos. A mí también se me dijeron muchas cosas que no están en las imágenes", indicó la joven.

Por su parte, Gigi Mitre le comentó: "¿Qué están esperando, que los metan presos? No es la primera vez que infringen".

“No me estoy victimizando... No ha habido ninguna fiesta y se los dijimos a las autoridades. Somos un grupo que alquilamos esta casa. No te voy a negar que había música y el parlante ha estado en el balcón y eso se escucha (...) Se salió de control cuando hemos bajado y uno de los efectivos nos dice que no podemos ir al mar porque están interviniendo la casa”, agregó.

"Estoy recibiendo mil comentarios, apechugo la situación porque sí fue mi culpa y no puedo decir nada más porque ya está todo dicho”. A su vez, la influencer manifestó que solía ir a la playa tras practicar deporte acuático.

¿Qué dijo Vania Bludau sobre no haber cumplido con la cuarentena cuando llegó de Miami?

La presentadora también le consultó por qué mintió en su red social, al haber posteado una historia cumpliendo supuestamente la cuarentena en la casa de Mario Irivarren tras haber llegado de Miami, cuando ambos en realidad, estaban en una casa de playa al sur de Lima.

Ver vídeo a partir de la 1:13:25