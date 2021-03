Vania Bludau responde si es mala influencia para Mario Irivarren | VIDEO

Vania Bludau se presentó en el set de En boca de todos, junto a Mario Irivarren. Aquí la modelo no pudo evitar quebrarse cuando le hicieron recordar sobre su actitud prepotente ante unos policías que la intervinieron cuando hizo una reunión en plena pandemia.

La joven señaló que se sentí avergonzada, sin embargo, también se refirió a los ataques que viene recibiendo en redes.

“Mi intención no es meter el cuchillo en la herida. No es mi intención, no es mi estilo, pero no puedo justificar las malas acciones. Que tire la primera piedra quien no se haya equivocado”, dijo la conductora de “En boca de todos”.

Asimismo, la animadora le preguntó a Mario si se arrepentía de lo sucedido, ya que perdió algunos trabajos por la polémica desatada.

“No hay nada que justificar, cuando uno se equivoca tiene que pedir perdón y no tengo problema en volver a hacerlo”, enfatizó.

Irivarren explicó que él nunca hizo una fiesta, ya que en la casa que alquiló vivían 9 personas. Ante esto, Jazmín Pinedo le recordó que estamos en Estado de Emergencia y que él convivía con personas extrañas y no familiares.

Por su parte, Vania Bludau con su voz quebrada indicó que estaba muy arrepentida y afectada por su comportamiento.

“Estoy apenada, lo que dije no era por justificarme, porque querer contar lo que pasó. Estoy avergonzada por lo que pasó, no he tenido la facilidad de acercarme a un programa de televisión. Yo cada vez que he venido a Perú ha sido para trabajar”, dijo.

¿Vania Bludau influenció a Mario Irivarren?

Por su parte, Mario Irivarren admitió que su pareja sí lo ha influenciado, pero de manera positiva. Además, aseguró que ya no volverán a tocar el tema.

“No quiero pegarle de llorona. Si me dolió muchísimo que me acusen de algo que no es verdad, Mario ya es grande. Cada mensaje y comentario han sido súper fuertes, me ponen como mal ejemplo, el cual creo que no lo soy. Él y yo somos felicidad, pero desde eso, la relación se puso tensa. Pido disculpas de corazón”, señaló la modelo.