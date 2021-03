Las duras confesiones de Vania Bludau y Mario Irivarren con Jazmín Pinedo

Lo contaron todo. Jazmín Pinedo recibió en el set de “En boca de todos” a Vania Bludau y Mario Irivarren, quienes cumplen este 5 de marzo tres meses de relación.

La presentadora les preguntó cómo se sentían tras los últimos acontecimientos que los pusieron en el ojo de la tormenta.

Vania Bludau reconoció que estar en vivo en un set de televisión para hablar sobre lo sucedido la ponía muy nerviosa, mientras que Mario Irivarren reveló que extrañaba estar en pantallas.

“El hecho de vivir siempre expuesto, con los ojos en la nuca, ya llega a tocarte”, comentó el modelo.

Jazmín Pinedo cuestionó a los exchicos reality por haber realizado una reunión en plena pandemia, pero rescató que hayan reconocido sus errores.

“Mi intención no es meter el cuchillo en la herida. No es mi intención, no es mi estilo, pero no puedo justificar las malas acciones. Que tire la primera piedra quien no se haya equivocado”, dijo la conductora de “En boca de todos”.

Asimismo, la popular “Chinita” le preguntó a Mario si se arrepentía de lo sucedido, ya que perdió algunos trabajos por la polémica desatada.

“No hay nada que justificar, cuando uno se equivoca tiene que pedir perdón y no tengo problema en volver a hacerlo”, enfatizó.

Irivarren explicó que él nunca hizo una fiesta, ya que en la casa que alquiló vivían 9 personas. Ante esto, Jazmín Pinedo le recordó que estamos en Estado de Emergencia y que él convivía con personas extrañas y no familiares.

¡Avergonzada!

Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, Vania Bludau se mostró sumamente arrepentida y afectada por su comportamiento.

“Estoy apenada, lo que dije no era por justificarme, porque querer contar lo que pasó. Estoy avergonzada por lo que pasó, no he tenido la facilidad de acercarme a un programa de televisión. Yo cada vez que he venido a Perú ha sido para trabajar”, dijo.

“En la vida nos vamos a equivocar, somos seres humanos, pero lo rescatable es saber que reconocieron su error. Sé, Mario que te han retirado de algunos lugares, que esto les sirva como ejemplo. Que aprendamos a resolverlos. La idea es levantarte y no volver a pasar lo mismo”, comentó Jazmín Pinedo.