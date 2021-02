Ezio Oliva pone en su lugar a usuaria que lo acusó de cobrar a PromPerú para concierto

¡No se quedó callado! Ezio Oliva usó sus redes sociales para responderle a una internauta que afirmó que parte del dinero por el que se investiga a PromPerú fue cobrado por él.

El cantante usó las historias de Instagram para compartir el mensaje de una joven seguidora, que comentó una publicación del diario Gestión donde informan que el Congreso pide rapidez en las investigaciones por el ‘desembolso de más de dos millones de dólares que hizo PromPerú’.

“Un puñado se fue en pagos a Daniela Darcourt y Ezio Oliva que como estaban sin ingresos, cantaron para promocionar Cusco, como si necesitara publicidad. Melcocha, Richard Swing, en esa gente se va la plata”, escribió la usuaria en la publicación del mencionado medio.

Algo que caracteriza a Ezio Oliva es que siempre se ha expresado con respeto ante las distintas opiniones, claro, siempre y cuando no sean ofensivas, pero, sobre todo, que tengan respaldo.

“Hoy leí esto y lo vengo leyendo de diferentes personas, pero a la vez... hoy también respondí a los que tengan alguna duda, también los invito a investigar si ‘me pagaron’ por cantar en Machu Picchu”, escribió el esposo de Karen Schwarz.

“Estimada Maju, gracias por escribir, pero por favor no seas tan ligera en asegurar cosas de las que no tienes pruebas. Te invito a que investigues más en cualquiera de las plataformas fiscalizadoras del estado y me envíes esa factura de la que nos cuentas... saludos”, indicó el intérprete. “Quien no la debe, no la teme, un fuerte abrazo”, agregó.

Usuaria se disculpó con Ezio Oliva

Luego de que Ezio Oliva respondiera a la joven que lo acusó, esta se disculpó y aseguró no tener pruebas de lo que dijo en las redes sociales.

“Me dejé llevar por la indignación de la coyuntura y no tengo pruebas de eso, me retracto porque no sé si ustedes cantaron gratis en Cusco. Eso fue lo que me enteré por las noticias. Indignó porque todos perdimos el trabajo y no espero nada del gobierno. Las disculpas del caso. Saludos”, indicó.

Ezio Oliva agradeció sus disculpas y afirmó que con respeto se pueden comunicar por más diferencias que tengan. “Disculpas aceptadas, estimada Maju. Gracias por tu mensaje”, escribió.