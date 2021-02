Ezio Oliva denuncia a desadaptado que amenazó con dañar a su hija

Durante una transmisión en vivo, Ezio Oliva no dudó en hacer un alto para defender a su familia. El cantante acusó a un sujeto de haber amenazado con violentar a su hija, además mostró pruebas.

Notoriamente indignado, y con mucha razón, Oliva hizo público el usuario del desadaptado que osó nombrar a su hija, y amenazar con hacerle daño.

“Vamos a hacer un alto acá, porque en verdad quiero agradecerles enormemente el cariño y los mensajes maravillosos. Hay también mensajes de gente que no le caigo bien y lo acepto y me encanta que también me escriban siempre y cuando sea con respeto hasta lo puedo tomar en broma", señaló el esposo de Karen Schwarz.

Es así como su tono de voz se hizo más rudo y se dirigió al usuario que ofendió a su pequeña.

“Tú chochera, Ricardo, que me acabas de poner esto no lo voy a permitir y les pido a todos, seas persona pública o no lo seas que no normalicemos ni el maltrato ni la falta de respeto y menos estas cosas”, indicó.

De esta manera, procedió a mostrar lo que escribió el sujeto, no sin antes pedir disculpas a su seguidores.

“El tono del mensaje es es muy fuerte, pero vamos a darle visibilidad y cada vez que hablen o se pase de la raya y me falte el respeto de esta manera y me diga las cosas que esta persona me ha dicho vamos a hacerlo público y no solo yo, los invito a que lo hagan que si hay alguien que los está acosando, pues denúncialo y hazlo público”, dijo.

Ezio Oliva procedió a mostrar el mensaje del desadaptado, donde indica que le haría daño a su hija.

“Discúlpenme de corazón por haberles mostrado ese mensaje tan fuerte, pero es importante que no normalicemos ni la violencia ni la agresión ni la falta de respeto, así seas una persona pública o no lo seas. Démosle visibilidad a estas cosas y no las aceptemos. Yo no lo acepto y menos si vas a hablar así de mis hijas”, indicó.

Ezio Oliva mostró el usuario del desadaptado

¿A dónde llamar en caso de violencia?

Recuerda que, si eres víctima o conoces de algún caso de violación, acoso o violencia, puedes llamar a la línea 100, el cuales un servicio de ayuda que te brindará orientación e información necesaria.