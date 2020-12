Ezio Oliva se mostró sensible sobre este año y hace reflexión

El cantante peruano Ezio Oliva compartió un sensible mensaje en su cuenta de Instagram donde hizo una pequeña reflexión sobre este año 2020, en el que tuvo que luchar contra la ansiedad.

El artista junto a su esposa, Karen Schwarz y sus hijas decidieron tomarse un descanso viajando a Cusco, pero sobre todo para cambiar de aire y llenarse de energía de la sierra peruana.

Casi siempre es su pareja la que se expresa mediante sus redes, pero en esta ocasión fue Ezio Oliva quien decidió abrir su corazón a sus seguidores y revelar lo difícil que fue lidiar con este año.

"Este año me tocó ser fuerte, pero sobre todo me tocó batallar contra mis propios demonios y volver a calmar ese trastorno de ansiedad que me diagnosticaron hace algunos años y que creí haber logrado dominar", escribió al inicio de su post.

Además, agregó: "Este año la ansiedad estuvo más presente que nunca y quiso paralizarme, pero puedo decirles que lo he logrado y el próximo año mi meta es ser aún más feliz que hoy".

Ezio se sintió bien al poder salir al parque junto a su hija

Ezio compartió su felicidad al poder salir al parque con su hija tras un año de confinamiento en su casa a causa del coronavirus.

"Después de casi 1 año volvimos a jugar en el parque", escribió el artista en la descripción de su fotografía, donde se luce junto a su primera hija.

Como se recuerda, se dieron muchas restricciones para que los niños estuvieran a buen recaudo durante la pandemia.