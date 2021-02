Christian Domínguez defiende a Vania Bludau de Mario Irivarren

Christian Domínguez no dudó en defender a Vania Bludau de los detractores, quienes señalan que es una mala influencia para Mario Irivarren. “Ese error es netamente de Mario”, señaló el cantante.

El también actor resaltó, que si Mario tuvo un mal comportamiento con la policía, es solo responsabilidad de él mismo, no de su pareja.

Como se recuerda, Irivarren y Vania Bludau protagonizaron un bochornoso incidente con las autoridades cuando fueron intervenidos por hacer una reunión en plena pandemia.

Christian Domínguez señaló que uno puede ser influenciado de manera positiva o negativa por la pareja, pero duda que en este tipo de casos.

“Yo sí considero que Mario es un gran profesional. Creo que la pareja sí influye en muchas cosas de forma positiva o negativa, pero en ese tipo de cosas (la pelea con los agentes de seguridad) no depende de la pareja, depende de ti y tienes que afrontar las consecuencias”, indicó el cantante.

“Puede ser que fue un mal día o un mal momento. No lo justifico tampoco, pero ese error es netamente de Mario, no puede hablar ni por su familia, ni por su pareja ni por nada. Y así debe ser. Como dice Janet, él es una persona correcta. Yo lo conozco mucho. Nunca he visto nada negativo en él, pero como todo ser humano podemos tener errores, podemos equivocarnos y podemos enmendarnos”, acotó.

Janet Barboza desilucionada con Mario Irivarren

Por su parte, Janet Barboza indicó que estaba muy decepcionada de Mario Irivarren, pues se mostraba como un "niño bueno", y no era así.

“Hay tipo de errores pero hablarle así a un agente policial mostrándote un poco superior. No sé a mí se me ha caído Mario Irivarren”, indicó.

“Definitivamente puede caer mal (su actitud), pero justamente eso es parte del error. Lamentablemente es un error grandote, pero es de él, a lo que me refiero es que es de él”, respondió el cantante.