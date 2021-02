Cassandra responde a usuaria que aseguró que Deyvis Orosco la mantiene

Cassandra Sánchez De Lamadrid no dudó en responder a hater que dijo que el cantante Deyvis Orosco la mantiene, asegurando que ella no hace nada para salir adelante. La hija de Jessica Newton no toleró estas palabras y de inmediato respondió al detractor.

“Pero si tú estás en zona de confort, mantenida por tu madre y Deyvis”, escribió una usuaria a la novia del cantante de cumbia en una de sus fotos de Instagram.

Este comentario tuvo una rápida respuesta de parte de la joven.

“JAJAJAJA bien dicen que la ignorancia es atrevida, pero trato de entenderte y pensar que los prejuicios son los que hacen que hagas estos comentarios desatinados. Hace tiempo aprendí que es innecesario dar explicaciones a mentes cerradas. Enfócate en crecer y deja de mirar a los demás”, señaló Cassandra, quien no dudó en publicar la ofensa en su red social.

Cassandra publica reflexivo mensaje tras ser atacada por hater

Además, compartió un mensaje de reflexión, donde señala que el peor enemigo de una mujer, es otra mujer.

“El peor enemigo de una mujer, por más triste que suene, es otra mujer. Hasta que no aprendamos a respetarnos y no atacar por culpa de nuestros propios prejuicios jamás avanzaremos. Tomo este espacio para recordarles a todas que sin importar lo que el resto diga o haga, debemos usarlo como gasolina para seguir avanzando. Brilla y si a alguien le molesta, que se compre un buen par de lentes de sol”, indicó.