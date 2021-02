Ethel Pozo se despide de Cattone: "Tuve el placer de conocerlo por mi mamí"

Ethel Pozo expresó su pena al habla de la muerte de Osvaldo Cattone. El actor falleció este lunes a los 88 años. Durante el programa América Hoy, la animadora contó que tuvo el placer de conocerlo gracias a su madre.

"Qué triste esta noticia, lamentable, estamos frente a cámaras y nos acaban de confirmar la noticia, a los 88 años el gran Osvaldo Cattone se nos fue, esta en el cielo ya, el teatro está de luto, tuve el placer de conocerlo, mi mami hizo obras con él, un caballero, un señor, muy cuidadoso con todas las obras que él hizo, amaba el teatro, amaba hacer teatro en nuestro país... Mi más sentido pésame a sus mejores amigos, que estuvieron siempre con él, a lo largo de todos estos años, estamos con ustedes. Toda la labor que él hizo en vida seguirá, indció Ethel Pozo notoriamente contrariada.

Por su parte, Janet Barboza indicó: "Una noticia que nos llena de profunda tristeza y dolor para quienes lo conocimos y lo queremos. El teatro nacional, el arte, los artistas, los actores, esas obras que cobraban vida en el teatro Marsano, esas obras que nos hacían a todos regresar y vivir cultura de teatro, que nos ayudaron a emocionarnos".

La encargada de confirmar la noticia fue su gran amiga Regina Alcóver, quien en medio de lágrimas se despidió del artista a través de su progtatma radial.

Regina Alcóver tras muerte de Cattone: "Le prometí no llorar pero no es sencillo"

Regina Alcóver fue la encargada de informar al públicó la triste partida de su gran amigo Osvaldo Cattone, actor, productor y director de teatro. El argentino falleció este lunes a los 88 años.

La actriz no pudo contener el llanto al confirmar la penosa noticia. Asimismo, contó que le prometió no llorar a su gran amigo. Sin embargo, pidió que la entiendan porque es complicado.

"No quería llorar, le prometí a Osvaldo que no lloraría si se iba. Son 50 años de amistad y no es sencillo. Yo lo único que le ruego a la prensa es que sepan comprender. Que no me llamen, por favor, que entiendan este dolor. Este dolor es fuerte, como si se hubiera ido mi mamá (quien partió hace unos años). Se fue un hermano, Osvaldo Cattone", dijo en medio del llanto durante la emisión de su programa radial.