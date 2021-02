Osvaldo Cattone: actor y director de teatro falleció a los 88 años de edad

El reconocido actor, director y productor de teatro Osvaldo Cattone, falleció este lunes 8 de febrero a la edad de 88 años, así lo comunicó la actriz Regina Alcover en su programa de radio. Sin bien no dio más detalles sobre la partida de este gran hombre del teatro, las redes sociales empezaron a llenarse de mensajes de condolencias.

Otro hombre de prensa que confirmó la triste noticia a través de su Twitter fue Fernando Díaz. El anuncio de la muerte de Osvaldo Cattone pone en duelo al mundo del teatro nacional.

Se conoció que el actor argentino estuvo internado en la clínica San Pablo, desde el pasado 20 de enero, donde los médicos lo mantuvieron estables de sus dolencias.

Cabe mencionar, que el año pasado también estuvo hospitalizado en la misma clínica por una prostatitis que también atacó sus riñones.

Falleció hoy el maestro del teatro Oswaldo Cattone. Lo acaba de mencionar Regina Alcover en su programa de radio. Gran pérdida de un icono del teatro en el Perú. Que en paz de descanse un visionario, un hombre bueno de espíritu libre — Fernando Díaz (@fabril72) February 8, 2021

Oswaldo Cattone estaba dispuesto a aceptar la muerte

El año pasado el actor, director y productor argentino dio una entrevista a un medio local donde comentó sus problemas con la próstata y su resignación por recibir a la muerte.

“Yo tenía una próstata que protestaba desde hace como dos años, pero no me decidía a operarme. Encontré un buen médico que era enemigo de las operaciones y empecé a hacer un tratamiento con él para desinflamarla. Cuando fui mejorando me creí Superman, porque yo siempre alardeé de buena salud. Abandoné el tratamiento y seguí haciendo mi vida. Lo que pasó es que todo lo que había mejorado se fue al diablo y mi próstata se fue inflamando y me atacó los riñones. De pronto empecé a tener problemas para orinar, pero no le hacía caso. No me di cuenta de que la orina que no salía iba infectando el resto del cuerpo”, contó en su momento a El Comercio.

Conoce más de la vida de Osvaldo Cattone

Cattone nació el 13 de enero de 1933 en Buenos Aires, Argentina, y desde temprana edad participó en diferentes obras de teatro, estudió Literatura en su ciudad natal.

En 1954 viaja a Italia donde ingresa a la Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D'Amico, siendo el primer actor sudamericano que egresa con diploma después de cumplir cuatro años de estudios. Regresa a la Argentina a fines de 1959.

En la década de los sesentas participó en los montajes de conocidas obras como La visita de la anciana dama, Borrasca y Lysistrata. En 1970 participa en la novela Una vida para amarte con Gabriela Gili y Eva Franco de Canal 13, también en la serie Carola y Carolina con Silvia y Mirtha Legrand.

En 1971 coprotagoniza Nino y Así amaban los héroes, además participa junto a Susana Giménez y Rodolfo Bebán en Las mariposas son libres, obra con la que hizo una gira a por todo el país hasta el siguiente año

En 1973 organizó un elenco para representar obras en italiano en el teatro Coliseo junto a Iris Marga, Eva Dongé y Tina Helba. Ese mismo año viaja al Perú para coprotagonizar la telenovela Me llaman Gorrión, desde ese año se queda a vivir en Lima, a la par también dirigió y actuó en obras de teatro.

En julio de 1976, se le encargó la dirección del Teatro Marsano y monta la obra Aleluya, Aleluya para la inauguración del mismo. A través de los años ha dirigido diferentes obras en dicho teatro.

En el año 2007 volvió a Buenos Aires para dirigir a Nati Mistral y Analía Gadé en Afectos Compartidos. Luego de esto regresó a Lima para seguir con sus trabajos como productor y director mayormente en el Teatro Marsano de Miraflores.

En 2013 regresó a la actuación protagonizando la obra Duelo de ángeles junto a Diego Bertie.