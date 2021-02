Regina Alcóver tras muerte de Cattone: "Le prometí no llorar pero no es sencillo"

Regina Alcóver fue la encargada de informar al públicó la triste partida de su gran amigo Osvaldo Cattone, actor, productor y director de teatro. El argentino falleció este lunes a los 88 años.

La actriz no pudo contener el llanto al confirmar la penosa noticia. Asimismo, contó que le prometió no llorar a su gran amigo. Sin embargo, pidió que la entiendan porque es complicado.

"No quería llorar, le prometí a Osvaldo que no lloraría si se iba. Son 50 años de amistad y no es sencillo. Yo lo único que le ruego a la prensa es que sepan comprender. Que no me llamen, por favor, que entiendan este dolor. Este dolor es fuerte, como si se hubiera ido mi mamá (quien partió hace unos años). Se fue un hermano, Osvaldo Cattone", dijo en medio del llanto durante la emisión de su programa radial.

"Es más que un hermano de toda la vida. Se que los amigos y prensa tienen todo el derecho de seguir preguntando, a Maki Arana que es como su hija, administradora del teatro. Ella con su familia están destruidos, compréndalos por favor. Se ha ido hace pocas horas. Mi corazón dice que uno tiene que participarlo a la gente a la que tanta alegría le dio Osvaldo, cuántos aplausos", acotó la mamá de GianMarco Zignago.

La artista resaltó tambipen que su muerte no fue a causa de la COVID-19. Sin embargo, señaló que el actor sufrió mucho antes de partir.

"Ahora en la pandemia, felizmente no de COVID-19. Es tristísimo, ha sufrido mucho. Hemos sufrido con él. Estamos de paso amigos queridos, compartiendo lo bueno y lo malo, por respeto a su recuerdo, oren por él, como vamos a orar por él los que lo amamos en vida, y los que los vamos a llevar en vida", continuó.

Regina Alcóver lamenta no haber podido despedir a Osvaldo Cattone

Finalmente, la actriz lamentó no haber podido despedir a su gran amigo, por la situación que estamos atravesando. Es por ello que pidió un aplauso al cielo, y le dedicó unas palabras.

"Te quiero Osvaldo, te agradezco tanto lo que hiciste por mi. Que descanses en paz. Sé que no creías en nada, pero nuestras oraciones para ti. Todo el Perú entero te quiso y te quiere, vamos a serguir adelante, como él diría. Tenía que compartirlo, me dio mucha pena no haberte podido despedir", concluyó sollozando.