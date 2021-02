Osvaldo Cattone: figuras de la TV dedican emotivos mensajes tras su muerte

Tras saberse de la muerte del maestro del teatro Osvaldo Cattone, los mensajes desconsolados de las figuras del espectáculo no se han hecho esperar. Actrices y conductores de TV se han sumado a los lamentos ante esta triste noticia.

Como se recuerda, el actor, director y productor falleció este lunes a los 88 años.

La encargada de confirmar la noticia fue su gran amiga Regina Alcóver, quien a través de su programa radial se despidió el artista.

Por su parte, a través de su cuenta de Twitter, el Gran Teatro Nacional expresó su sentir: "Lamentamos profundamente el fallecimiento del actor, gestor y promotor del teatro en nuestro país, Osvaldo Cattone. Extendemos nuestras condolencias a su familia, amigas y amigos".

Actores también se pronunciaron sobre esta penosa partida. Es el caso de Paul Matin, quien escribió en su red social: "Qué noticia triste. Falleció Osvaldo Cattone. Descanse en paz".

"Osvaldo Cattone, me quedo con los encuentros después de función en los que me dabas consejos, con tu energía arrolladora, con tus verdades a la cara, con incidencias compartidas, con tu amor al teatro. Gracias y que tengas un hermoso camino", indicó Ebelín Ortiz.

Una real perdida. Falleció Osvaldo Cattone. Gracias por tanto 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 Apostó por el arte en un país tan complejo para entenderlo. Esperaba que pasara todo esto para volver a actuar en con estupendo personaje, no se pudo. Que triste todo esto. 😢

"Gracias, Osvaldo Cattone gran promotor del teatro en el #Perú, el histórico Marsano siempre será un epicentro de la cultura. QEPD", señaló Rebeca Escriben.

#OsvaldoCattone , me quedo con los encuentros después de función en los que me dabas consejos, con tu energía arrolladora, con tus verdades a la cara, con incidencias compartidas, con tu amor al teatro. Gracias y que tengas un hermoso camino.

Osvaldo Cattone hizo tantas cosas en su vida. Yo lo conocí como Jurado en “Desafío y Fama” (2007) mientras yo empezaba mi carrera musical. Fue siempre tan amable con sus palabras, me hizo creer que podía hacer de mi arte, un oficio. Y aquí estoy. Gracias Osvaldo, por todo.

#OsvaldoCattone no puedo creer que ya no estés con nosotros, me llena de tristeza tu partida. Tu energía, tu amor incondicional por el teatro, tu entusiasmo, tu talento, tu vida entera dedicada a tu pasión. Más de 40 años sin parar en tu teatro Marsano. Eres único e irrepetible.