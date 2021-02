Osvaldo Cattone reveló su última voluntad

Luego de conocer la triste noticia de la partida del actor y productor Osvaldo Cattone, muchas figuras del espectáculo, así como periodistas y más, lamentaron la noticia a través de sus redes sociales.

Como se recuerda, Cattone era un apasionado de las tablas, que como dijo Pamela Stewart en su Facebook, directora de teatro independiente: “Un hombre de teatro, que en los peores y mejores momentos de este oficio tan complicado de hacer fue un motor del teatro peruano”.

El actor argentino, pero corazón peruano estuvo 60 años enfocado en la actuación y 42 a la dirección del Teatro Marsano ya había dispuesta su última voluntad.

Lamentamos profundamente el fallecimiento del actor, gestor y promotor del teatro en nuestro país, Osvaldo Cattone.

Extendemos nuestras condolencias a su familia, amigas y amigos. pic.twitter.com/I2NbXy1I9V — Gran Teatro Nacional (@GranTeatroNac) February 8, 2021

Como se recuerda, el año pasado el actor ya había visitado la UCI de la clínica San Pablo, y reveló que tras estar grave pensó mucho en la muerte y en hacer su testamento.

“Una noche estando en UCI pensé mucho en la muerte. En mi testamento he puesto que me tienen que cremar porque no quiero estar encerrado toda la muerte en un cajón. Eso me parece terrible. Además, porque te van a visitar un domingo, luego otro y luego te abandonan. ¿Para qué estar así? En cambio, el fuego purifica todo y las cenizas pueden ser tiradas al mar o a donde fuere. Tuve esa idea. Pero en ese momento que estaba en cuidados intensivos dije no. ¿Sabés por qué? Porque soy un hombre sano, porque sentí que aún estaba vivo”, declaró para El Comercio.

Regina Alcover anuncia fallecimiento de Cattone

La actriz y locutora de radio, usó su espacio para anunciar la lamentable noticia. Ante esto, muchos artistas, entre otros expresaron su tristeza por su partida en las redes sociales.