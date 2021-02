Melcochita responde a críticas por foto en lujoso auto: “Maleteros y envidiosos”

Melcochita no dudó en defenderse de las críticas que han llovido hacia él tras dejarse ver en un lujoso Audi. El comediante aclaró qué es lo que pasó, no sin antes llamar "envidiosos" a sus detractores.

Como se recuerda, el actor cómico posó con un auto que cuesta al rededor de 90 mil dólares, y lo publicó en su cuenta de Facebook. Éste era nada menos que del esposo de Karla Tarazona, Rafael Fernández.

"No me compré ningún carro, simplemente me tomé unas fotos como parte de un comercial que hice para la empresa del esposo de Karla Tarazona porque ahora soy imagen de ‘Egg treme Perú’", indicó Melcochita al diario Trome.

Asimismo, se refirió a las críticas que viene recibiendo tras haber hecho la publicación en su cuenta de Instagram.

"La gente me ha escupido veneno, han dicho que lo que hice fue una cachetada a la pobreza, pero todo fue parte de la grabación de un comercial. A las justas tengo para comer y comprarle su comida a mi perro; sin embargo, ya estoy acostumbrado a las críticas. Hay envidiosos que han dicho que me doy lujos, me ‘maletean’ y hasta inventan que he muerto", señaló.

El comediante señaló que no tiene nada de malo si se compra un auto, por lo que no entiende las críticas.

"Tengo los recursos suficientes para trabajar, pero no es mi prioridad comprarme un carro y, además, yo no manejo. Quiero seguir trabajando para no dar lástima. Hay artistas que han ganado 14 mil soles semanales en una peña y ahora salen a pedir ayuda", dijo.

Esposo de Karla Tarazona hace aclaración

Esposo de Karla Tarazona explica por qué el mencionado carro no está a su nombre. Según Rafael Fernández, el lujoso auto aún figura en la Sunarp a nombre de César Acuña Núñez, porque el empresario está viviendo en Estados Unidos.

“Quiero aclarar que el Soat sí está vigente y el carro sigue a nombre de César porque se fue a Estados Unidos por temas familiares. Le aboné el dinero pero todavía no se ha hecho el cambio de título y la transferencia”, indicó.