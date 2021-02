Génesis Tapia sorprende con importante lección a sus haters mujeres

Génesis Tapia no dudó en responder a sus detractores una vez más. Esta vez, la joven usó su red social para publicar un video donde señala que no se molesten en insultarla, pues no logran dañarla.

“No se molesten en insultarme. No me harán sentir mal”, afirmó Génesis Tapia en cu cuenta de Instagram.

Asimismo, se refirió a las críticas de las que era presa, en especial de parte de las propias mujeres.

“Todos saben que tengo siliconas en mi busto y que también aquí está la leche de mi bebé, entonces por el peso caen un poco. Eso no me hace sentir mal. Eso me recuerda que di vida a una preciosa bebé, entonces sean felices con lo que son, casa una es única”, señaló Génesis Tapia.

La joven resaltó que esta en un proceso de recuperación tras haber dado a luz. Es por ello que no dudó en aconsejar a las mujeres que recién se han convertido en madres que no se sientan mal por su físico.

¿Qué le respondió Génesis Tapia a sus detractoras?

Incluso, se refirió a sus detractoras. “A todas las haters mujeres, no estamos para atacarnos, sino para amarnos. Las amo también. Porque ustedes, aunque no crean, son mi motivación para recuperarme más rápido”, señaló.

Génesis Tapia revela que falta poco para convertirse en abogada

La artista Génesis Tapia reveló sentirse muy contenta por dar un importante paso en su carrera de derecho. La exbailarina mencionó que tendrá su primera audiencia como procuradora oficiosa.

“Hoy siento muchos nervios, me siento emocionada y agradecida con Dios por las oportunidades que me brinda”, indicó la actriz en su cuenta de Instagram.

Génesis mencionó que se graduará como abogada en el 2020 pero que ya es participante de algunas audiencias.

“El próximo año me recibo formalmente como abogada y mañana es mi primera audiencia por homicidio culposo en calidad de procuradora oficiosa, definitivamente ser testigo del primer litigio en el largo camino jurídico que me espera es una oportunidad increíble para mí, siento ganas de llorar, gritar y me agradezco lo fuerte que he sido en este camino para cumplir mis sueños”, dijo la exintegrante de ‘Bienvenida la Tarde’.

Tapia dejó en claro que su especialidad es el derecho penal y administrativo.