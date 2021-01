Génesis Tapia revela que falta poco para convertirse en abogada

La artista Génesis Tapia reveló sentirse muy contenta por dar un importante paso en su carrera de derecho. La exbailarina mencionó que tendrá su primera audiencia como procuradora oficiosa.

“Hoy siento muchos nervios, me siento emocionada y agradecida con Dios por las oportunidades que me brinda”, indicó la actriz en su cuenta de Instagram.

Génesis mencionó que se graduará como abogada en el 2020 pero que ya es participante de algunas audiencias.

“El próximo año me recibo formalmente como abogada y mañana es mi primera audiencia por homicidio culposo en calidad de procuradora oficiosa, definitivamente ser testigo del primer litigio en el largo camino jurídico que me espera es una oportunidad increíble para mí, siento ganas de llorar, gritar y me agradezco lo fuerte que he sido en este camino para cumplir mis sueños”, dijo la exintegrante de ‘Bienvenida la Tarde’.

Tapia dejó en claro que su especialidad es el derecho penal y administrativo.

Génesis Tapia tras incendio en su condominio: "Tuve que evacuar con mis hijos"

Génesis Tapia usó su cuenta de Instagram para narrar el gran susto que pasó junto a su familia por el incendio que ocurrió en su condominio.

"Hoy hubo un incendio en mi condominio. Tuve que evacuar con mis hijos en la madrugada. De verdad, tengan mucho cuidado con las velas", mencionó Tapia.

"Una vela incendió el departamento. Afuera está todo inundado, todo terrible. Por favor, tengan cuidado también con el arbolito de Navidad, desenchúfenlo", añadió.

"En estas fiestas hay que tratar de pasarla bien y no exponer a nuestros seres queridos", finalizó