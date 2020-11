Génesis Tapia revela que asistirá a la protesta: "Voy a ir por mis hijos y mi país"

Génesis Tapia disconforme con la decisión del Congreso de la República tras vacar a Martín Vizcarra y generar una inestabilidad en el país, se pronunció fuerte ante esta decisión y reveló en su cuenta de Instagram que se sumará a la marcha de la Plaza San Martín que se dará este 12 de noviembre.

Genésis Tapia en Instagram comparte su rechazo al golpe de Estado del Congreso

"Muchas personas me preguntan si voy a ir mañana a la marcha de la Plaza San Martín a la 5 de la tarde. Sí voy a ir, voy por mis hijos, por mí y por mi país", indicó la joven en su red social.

"La historia de cambio y evolución, no se escribió con cobardes, opinando detrás de un teclado, ni viendo de la comodidad de su casa, viendo cómo el país de destruye", sostuvo.

Foto: Historia Instagram Génesis Tapia

"Voy a ir porque creo y debemos estar unidos para mantener la democracia. Si bien es cierto, vacaron a nuestro presidente Constitucionalmente porque hubieron más de 87 votos, pero a ese señor que está con la banda, no lo pusimos nosotros ni el pueblo", agregó.

"Lo puso la ambición de los que están en el hemiciclo gobernando y satisfaciendo sus propios intereses, perjudicando nuestra economía y retrasándonos como país", finalizó.

Génesis Tapia con sus 4 hijos alcanzó beca de excelencia estudiando Derecho

Hace unas semanas, la modelo emocionada compartió su felicidad con sus seguidores, ya que se encontraba en los últimos ciclos de su carrera en una conocida universidad, y gracias a su esfuerzo le otorgaron una beca de excelencia académica en la carrera de Derecho por su desempeño.

“Me siento súper feliz, jamás me resigné a llevar mi carrera con cualquier promedio y ahora voy viendo los resultados de mi esfuerzo. Para mí no solo es un descuento, es el resultado de todos los sacrificios que vengo haciendo para tener promedios ponderados. Me encanta”, comentó, luego de haberse convertido en madre este año.